UEFA Uluslar Ligi A Ligi ikinci hafta maçında Almanya, sahasında Yunanistan'a 1-0 mağlup oldu.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 beraberlikle sonuçlandı. Yunanistan, 74. dakikada Dimitrios Kourbelis'in golüyle öne geçti ve kalan sürede Almanya'nın beraberlik arayışlarına izin vermedi.
Beşiktaş'ın kalecisi Alexander Nübel, Almanya'nın ilk 11'inde yer alarak maça başladı. Nübel, 90 dakikada sahada kaldı.
Bu sonuçla Yunanistan, grupta çıktığı ikinci maçını da kazanarak 6 puana ulaşırken, Almanya 2 maç sonunda 1 puanda kaldı.
ULUSLAR LİGİ'NDE 8 MAÇ OYNANDI
UEFA Uluslar Ligi'nin ikinci haftası, 8 maçla başladı.
Alınan sonuçlar şöyle:
A Ligi
2. Grup:
Sırbistan-Hollanda: 1-2
Almanya-Yunanistan: 0-1
4. Grup:
Danimarka-Galler: 2-0
Norveç-Portekiz: 1-2
B Ligi
3. Grup:
21.45 Avusturya-Kosova: 3-1
İsrail-İrlanda Cumhuriyeti: 0-3
D Ligi
1. Grup:
Cebelitarık-Andorra: 0-0
2. Grup:
Litvanya-Azerbaycan: 1-1