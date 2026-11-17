Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Jürgen Klopp, FIFA Başkanı Gianni Infantino'ya sert eleştiriler yönelterek görevden ayrılması gerektiğini savundu. Alman teknik adam, FIFA'nın eski başkan Sepp Blatter döneminden daha kötü bir noktaya geldiğini öne sürdü.

Klopp şu ifadeleri kullandı: “Uzun yıllardır futbolu takip ediyorum. Bu konuda benden çok daha fazla bilgi sahibi insanlar var. Ancak sanırım artık çoğu kişi bir değişikliğin çok mantıklı olacağı konusunda hemfikir. Sepp Blatter'den sonra işlerin daha kötüye gidemeyeceğini düşünüyordum ama biri bunu başarmış.”

'FİNANSAL ÇIKARLAR TARAFINDAN YÖNLENDİRİLMEYEN İNSANLAR VAR'

Klopp, başkanlık görevine futbolun geleceğini önemseyen bir ismin gelmesi gerektiğini savundu. Infantino'nun yerine gelecek kişinin daha iyi bir iş çıkarabileceğini söyleyen Alman teknik adam, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Gianni Infantino konusunda, sıradaki kişinin daha iyi bir iş çıkarabileceği kesin. Futbolun geleceğini gerçekten önemseyen, finansal çıkarlar tarafından yönlendirilmeyen insanlar var. Böyle biri öne çıksa ve başkan olsa, bunun önemli bir gelişme olacağını düşünüyorum.”