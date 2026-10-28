Pek çok kişi evin en hijyenik olması gereken alanının mutfak, en çok mikrop barındıran noktasının ise klozetler olduğunu düşünür. Ancak laboratuvar ortamında gerçekleştirilen kapsamlı mikrobiyolojik testler, hijyen konusundaki bu yerleşik algıyı tamamen yıktı. Yapılan incelemelere göre evdeki en yoğun bakteri kolonisi, tuvaletlerde değil doğrudan yemek yediğimiz tabakları emanet ettiğimiz tezgâhlarda ürüyor.

KLOZET KAPAĞINI BİLE GERİDE BIRAKTI

Uzmanların analizlerine göre, standart bir mutfak süngerinin yalnızca tek bir santimetreküpünde milyonlarca canlı bakteri kümeleniyor. Yapılan karşılaştırmalı ölçümler, sürekli ıslak kalan bir bulaşık süngerinin klozet kapağına kıyasla yaklaşık 200 bin kat daha fazla mikrobiyal yük taşıdığını gösteriyor.

Mutfak süngerleri ve bulaşık bezleri; gözenekli yapıları, sürekli ıslak kalmaları ve temizlik sırasında bünyelerine hapsolan mikroskobik yemek artıkları nedeniyle patojenler için kusursuz bir kuluçka merkezine dönüşüyor.

HASTALIK SAÇAN TEHLİKELİ PATOJENLER BARINIYOR

Süngerin derinliklerinde çoğalan bu mikrop tabakası yalnızca sıradan çevresel bakterilerden ibaret değil. Araştırmacılar, süngerlerin içerisinde gıda zehirlenmelerine, ciddi mide ve bağırsak enfeksiyonlarına yol açabilen E. coli ve Salmonella gibi son derece dirençli patojenlerin hızla çoğaldığını tespit etti.

Tabakları, çatalları ve tencereleri temizlemek amacıyla köpürtülen bu süngerler, farkında olmadan bakterileri tüm mutfak gereçlerine ve tezgâh yüzeyine yayarak çapraz bulaşmaya zemin hazırlıyor.

KAYNATMAK YA DA ISITMAK ÇÖZÜM MÜ?

Toplumda yaygın olan "süngeri kaynar suda bekletmek" veya "mikrodalgada ısıtmak" gibi dezenfeksiyon yöntemlerinin de sanıldığı kadar etkili olmadığı vurgulanıyor. Bilimsel çalışmalar, ısı ve kimyasal işlemlerin süngerdeki bakterilerin sadece zayıf olanlarını yok ettiğini, geriye kalan daha dirençli ve zararlı kolonilerin ise boşalan gözeneklerde çok daha hızlı ürediğini gösteriyor.

UZMANLARDAN KRİTİK UYARI: EN FAZLA 1-2 HAFTA KULLANIN

Mikrobiyologlar, mutfak hijyenini korumak ve olası gıda zehirlenmelerinin önüne geçmek için bulaşık süngerlerinin en geç bir ya da iki hafta içinde mutlaka çöpe atılması gerektiğini hatırlatıyor. Ayrıca süngerlerin her kullanım sonrasında iyice sıkılarak hava alan, kuru bir alanda muhafaza edilmesi ve çiğ et doğranan tezgâhların temizliğinde sünger yerine tek kullanımlık kâğıt havluların tercih edilmesi öneriliyor.