Sifon sırasında oluşan basınç, klozet içerisindeki çok küçük su damlacıklarını havaya taşıyabiliyor. Bu aerosoller lavabo, havlu, duvar ve diş fırçası gibi yüzeylere ulaşabilirken, bağırsaklarda bulunan bazı mikroorganizmaları da beraberinde taşıyabiliyor.

SİFON ÇEKİLDİĞİNDE NE OLUYOR?

Bruce Hirsch’e göre sifon mekanizması kısa sürede yüksek miktarda suyu hareket ettiriyor. Oluşan basınçla mikroskobik damlacıklar yaklaşık 1,5 metre yüksekliğe kadar çıkabiliyor ve banyonun farklı noktalarına yayılabiliyor. Bu damlacıkların salmonella, E. coli ve shigella gibi bağırsak patojenlerini taşıyabileceği belirtiliyor. Hirsch ayrıca Clostridioides difficile bakterisine dikkat çekerek bu mikroorganizmanın ciddi bağırsak enfeksiyonlarına yol açabildiğini ifade etti.

KLOZET KAPAĞINI KAPATMAK YAYILIMI AZALTIYOR

Uzmanın önerisi, sifonu çekmeden önce klozet kapağının kapatılması. Böylece sifon sırasında oluşan damlacıkların doğrudan banyoya yayılmasının sınırlandırılması amaçlanıyor. Klozetin dış bölümü, sifon düğmesi, menteşeler, kapağın her iki yüzü ve çevresindeki zeminin de düzenli olarak temizlenmesi öneriliyor. Temizlik için kullanılan bezin diğer yüzeylerde kullanılmaması ve temizlik sonrasında ellerin en az 20 saniye sabunlanması gerektiği belirtiliyor.

HER KULLANIMDAN SONRA DEZENFEKSİYON GEREKİYOR MU?

Temizlik şirketi kurucusu Hai Hoang’a göre tuvaletin her kullanımın ardından güçlü kimyasallarla dezenfekte edilmesi gerekmiyor. Düzenli temizlik yeterli görülürken, evde hasta bir kişinin bulunması durumunda daha kapsamlı dezenfeksiyon uygulanması öneriliyor. Kullanılan temizlik ürünlerinin belirtilen süre boyunca yüzeyde bırakılması ve ürün talimatlarına uygun şekilde kullanılması da hijyen açısından önerilen uygulamalar arasında yer alıyor.