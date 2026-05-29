Banyolarda klozet sifonu kullanımıyla yayılan mikroskobik parçacıklar üzerine yapılan son araştırmalar, hijyen alışkanlıklarına dair yeni veriler ortaya koydu. Bilim dünyasında "toilet plume" (tuvalet tüyü/bulutu) olarak adlandırılan aerosol yayılımının, sadece klozet kapağını kapatarak tam olarak engellenemediği belirlendi.

KLOZET KAPAĞINI KAPATMAK YAYILIMITAMAMEN DURDURMUYOR

American Journal of Infection Control dergisinde 2024 yılında yayımlanan bir çalışmaya göre, ev tipi ve umumi tuvaletlerde yapılan deneyler, sifon çekilmeden önce kapağın kapatılmasının viral kontaminasyonu (virüs bulaşını) anlamlı düzeyde azaltmadığını gösterdi. Araştırma sonuçları, kapağın kapalı olmasının aerosol parçacıklarının yok olmasını sağlamadığını, aksine bu parçacıkların yayılım yönünü değiştirerek farklı yüzeylere ulaşabildiğini ortaya koydu.

TEMİZLİKTE DEZENFEKTAN FAKTÖRÜ ÇOK ÖNEMLİ

Yapılan laboratuvar analizleri, banyodaki mikrobiyal riskleri azaltmada en etkili yöntemin kimyasal dezenfeksiyon olduğunu kanıtladı. Dezenfektan kullanılarak yapılan düzenli temizliğin, klozet ve çevresindeki virüs yükünü %99,99 oranında düşürdüğü tespit edildi. Ayrıca, temizlikte kullanılan klozet fırçalarındaki bakteri oranının da dezenfektanla %97,64 oranında azaldığı ölçümlendi.

KİŞİSEL EŞYALARIN KORUNMASI İÇİN UYARI YAPILDI

Sifon çekilmesiyle havaya karışan damlacıkların çevredeki eşyalara tutunma potansiyeli nedeniyle, uzmanlar banyo düzeni konusunda şu teknik önerilerde bulunuyor:

Diş fırçaları: Klozet ile olan mesafenin korunması ve diş fırçalarının açıkta bırakılmak yerine kapalı dolaplarda muhafaza edilmesi.

Havlular: Havlu askılarının klozetin uzağında konumlandırılması.

Havalandırma: Havada asılı kalan görünmez parçacıkların tahliyesi için banyo ortamının düzenli olarak havalandırılması.