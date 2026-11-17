Evlerde fark edilmeden tüketilen su miktarını azaltmak isteyenlerin başvurduğu pratik yöntem yeniden gündeme geldi. Tuvalet rezervuarına kum veya küçük taşlarla doldurulmuş plastik bir şişe yerleştirmek, her sifonda kullanılan su miktarını azaltabiliyor. Herhangi bir tesisat bilgisi gerektirmeyen bu basit uygulama, su tüketimini düşürmek isteyenlerin ilgisini çekiyor.

REZERVUARDAKİ SU MİKTARINI AZALTIYOR

Geleneksel tuvalet rezervuarları, her sifon çekildiğinde ortalama 6 ila 10 litre su tüketiyor. Ancak günlük kullanımda bu miktarın tamamına her zaman ihtiyaç duyulmuyor. Rezervuarın içerisine yerleştirilen kum dolu plastik şişe, kapladığı hacim kadar suyun depoya dolmasını engelliyor.

Örneğin, 1 veya 1,5 litrelik bir şişe kullanıldığında rezervuarın su kapasitesi de aynı miktarda azalabiliyor. Böylece her sifonda daha az su kullanılması ve uzun vadede binlerce litre tasarruf edilmesi mümkün hale geliyor. Özellikle kalabalık ailelerde günlük sifon kullanımının fazla olması, toplam tasarruf miktarını artırabiliyor.

BASİT BİR UYGULAMA

Bu yöntemi evinde denemek isteyenlerin öncelikle rezervuarın büyüklüğüne uygun, dayanıklı bir plastik şişe seçmesi gerekiyor. Şişenin içerisine kum veya küçük taşlar doldurularak ağırlaşması sağlanıyor. Ardından kapağı sıkıca kapatılan şişe, rezervuarın içerisinde uygun bir köşeye yerleştiriliyor.

Burada dikkat edilmesi gereken en önemli nokta, şişenin şamandıranın, zincirin veya sifon mekanizmasının hareketini engellememesi. Yerleştirme işleminin ardından sifon çekilerek sistemin normal çalışıp çalışmadığı kontrol ediliyor.

ŞİŞENİN BOYUTUNA DİKKAT EDİLMELİ

Yöntem su tüketimini azaltmaya yardımcı olsa da rezervuarın kapasitesini gereğinden fazla düşürmek sifonun temizleme gücünü olumsuz etkileyebiliyor. Bu nedenle kullanılacak şişenin boyutunun rezervuara uygun seçilmesi ve yeterli miktarda suyun kalması gerekiyor. Böylece hem gereksiz su tüketiminin önüne geçilmesi hem de tuvaletin işlevini sorunsuz şekilde sürdürmesi hedefleniyor.