Ev içi su tüketimini azaltmaya yönelik eski bir pratik olan sifon rezervuarına plastik şişe yerleştirme yöntemi yeniden ilgi görüyor. Rezervuar içerisine yerleştirilen bir kabın su hacmini daraltarak her çekişte daha az su harcanması prensibine dayanan bu uygulamanın, doğru adımlar izlenmediğinde beklenen verimi sağlamadığı belirtildi.

ABD Çevre Koruma Ajansı’nın (EPA) WaterSense programı verilerine göre, ev içi ortalama su tüketiminin yaklaşık yüzde 30’u tuvalet kullanımından kaynaklanıyor. Verimlilik standardı düşük eski tip modellerin tek bir kullanımda 22,7 litreye kadar su harcayabildiği, güncel standartlara uygun modellerde bu miktarın 6 litreye, yüksek verimli modellerde ise 4,8 litreye kadar gerilediği kaydedildi.

DEPOLANAN SU MİKTARI AZALIYOR

Uygulamanın mantığı, rezervuar içine konulan bir nesnenin suyun kaplayacağı alanın bir kısmını işgal etmesi esasına dayanıyor. Böylece rezervuar aynı seviyeye kadar dolsa da depolanan toplam su miktarı azalıyor ve her sifonda daha az su tahliye ediliyor.

Uzmanlar ve sektör yayınları, yöntemin uygulanmasında şu teknik ayrıntılara dikkat çekti:

Rezervuara konulacak küçük boyutlu bir plastik şişe ya da kabın, su yüzeyine çıkmasını önlemek için su veya küçük çakıl taşlarıyla doldurulması ve kapağının sıkıca kapatılması gerekiyor.

Şişenin rezervuardaki tahliye vanası, doldurma vanası ve şamandıra gibi hareketli parçalara temas etmeyecek bir konuma yerleştirilmesi, su akışının ve mekanizmanın serbest çalışmasının sağlanması önem taşıyor.

Yerleşim sonrası yapılan deneme sifonunda vananın tam kapanıp kapanmadığı ve şamandıranın engelsiz hareket ettiği teyit edilmeli.

BİRDEN FAZLA SİFON ÇEKİLMESİ EK SU TÜKETİYOR

Öte yandan yöntemin her klozet tipi için uygun olmadığı ifade ediliyor. Güncel standartlarda üretilen yeni nesil klozetler halihazırda düşük su hacmiyle çalıştığından, rezervuara ek bir müdahale yapılması çift sifon çekme ihtiyacını doğurabiliyor. Tek bir kullanım için birden fazla sifon çekilmesi durumu ise tasarruf yerine ek su tüketimine yol açıyor. Eski modellerde de yeterli temizlik performansının korunabilmesi adına sifon başına en az 11,4 litre su hacminin muhafaza edilmesi öneriliyor.

Ayrıca rezervuara tuğla veya benzeri inşaat malzemelerinin konulmaması gerektiği, bu tip maddelerin zamanla ufalanarak tortu ve korozyona yol açıp mekanizmayı tıkayabileceği bildirildi.