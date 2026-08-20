Yeşilçam’ın unutulmaz isimlerinden Coşkun Göğen’in son görüntüsü sosyal medyada gündem oldu. “Tecavüzcü Coşkun” lakabıyla tanınan 80 yaşındaki oyuncunun zayıflamış hali dikkat çekerken, Göğen’in bir süredir KOAH ve zatürre nedeniyle tedavi gördüğü biliniyor.

YEŞİLÇAM’IN KÖTÜ ADAMLARINDAN BİRİYDİ

Dans grubunda yer aldığı dönemde sinemaya adım atan Coşkun Göğen, ilk yıllarında figüranlık ve fotoroman oyunculuğu yaptı. Bir dönem “Hippi Coşkun” olarak anılan oyuncu, özellikle 1970’li yıllardan itibaren canlandırdığı kötü karakterlerle tanınmaya başladı.

Göğen’in 1979 yapımı Yanmışım filminde canlandırdığı tecavüzcü karakterinin ardından “Tecavüzcü Coşkun” lakabı oyuncuyla özdeşleşti. Zamanla bu lakap o kadar bilinir hale geldi ki bazı yapımlarda karakterleri doğrudan bu isimle anıldı.

GÜNDE ÜÇ FİLMDE ROL ALDIĞI DÖNEMLER OLDU

Yeşilçam’ın yoğun üretim dönemlerinde oldukça aktif bir kariyere sahip olan Göğen, kendi anlatımına göre bazı dönemlerde aynı gün içinde üç farklı filmde rol aldı.

Usta oyuncunun filmografisinde Arabesk, Gerzek Şaban, Şabaniye, Tarzan Rıfkı, Kahpe Bizans, G.O.R.A. ve A.R.O.G. gibi Türk sinemasının sevilen yapımları bulunuyor.

Cem Yılmaz’ın G.O.R.A. ve A.R.O.G. filmlerinde rol alması, Göğen’in genç kuşak tarafından da yeniden tanınmasını sağladı.

DİZİLERDE DE ROL ALDI

Sinema kariyerinin yanı sıra televizyon dizilerinde de kamera karşısına geçen Göğen; Avrupa Yakası, Çocuklar Duymasın, Reyting Hamdi, Tatlı Bela Fadime ve Aşk Yeniden gibi yapımlarda rol aldı.

Yıllarca kötü karakterleri canlandıran oyuncu, ilerleyen yıllarda komedi ağırlıklı projelerde de izleyici karşısına çıktı. Göğen’in son olarak 2025 yapımı Mitoloji Mafyası filminde rol aldığı belirtildi.

HASTALIK SONRASI VERDİĞİ KİLOLAR DİKKAT ÇEKTİ

Uzun süredir gözlerden uzak olan Coşkun Göğen’in bir videosunun sosyal medyada paylaşılmasıyla son hali yeniden gündeme geldi. 80 yaşındaki oyuncunun önceki görüntülerine kıyasla oldukça zayıfladığı görüldü.



(Son olarak Mitoloji Mafyası filminin fragmanındaki görüntüleri basına yansımıştı)

Geçtiğimiz yıldan bu yana zatürre ve KOAH tedavisi gören Göğen, daha sonra kalp damar servisinde de tedavi gördüğünü açıklamıştı.

“16-17 KİLO VERDİM” DEMİŞTİ

Coşkun Göğen, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırılmadan önce 16-17 kilo verdiğini açıklamıştı. Ünlü oyuncu ayrıca tansiyonunun bir dönem 19'a kadar çıktığını belirtmişti.

Bugün sosyal medyada paylaşılan görüntüler viral oldu, ancak videonun çekim tarihi bilinmiyor.



(9 ay önce katıldığı bir programda son hali böyle görüntülenmişti.)