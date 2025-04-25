NBA efsanesi Kobe Bryant’ın Los Angeles Lakers forması, rekor bir fiyata satıldı. Sotheby’s Müzayede Evi tarafından yapılan açıklamaya göre, Bryant’ın 1996-97 sezonunda giydiği forma tam 7 milyon dolara alıcı buldu.

İLK MAÇLARINA AİT TARİHİ FORMA

Forma, Kobe Bryant’ın 16 Ekim 1996’daki hazırlık maçı ve 3 Kasım 1996’daki normal sezon NBA debütleri de dahil olmak üzere yedi farklı maçta giydiği tespit edilen nadir bir parça. Ayrıca forma, Bryant’ın çaylak sezonundaki medya gününe ait görsellerle de eşleştirildi.

TARİHİN EN PAHALI DÖRDÜNCÜ FORMASI

7 milyon dolarlık bu satış, şimdiye kadar açık artırmada satılan en pahalı dördüncü spor forması oldu. Listenin zirvesinde Babe Ruth’un “called shot” olarak bilinen forması 24 milyon dolarla yer alırken, Michael Jordan’ın 1998 NBA Finalleri forması 10.1 milyon dolar ve Diego Maradona’nın 1986 Dünya Kupası’ndaki Arjantin forması 9.3 milyon dolar ile üst sıralarda yer alıyor.

KOBE’NİN ANISINA YENİ BİR REKOR

Sotheby’s modern koleksiyonlar bölümü başkanı Brahm Wachter, bu satışın önemine dair şunları söyledi:

"Bir sporcunun kariyerinde ilk maçları tekil anlardır. Kobe Bryant gibi ikonlar için bu anlar, tekrar yaşanamayacak kadar özel ve anlamlıdır."

Bu satışla birlikte, Kobe Bryant’a ait bir koleksiyon ürünü için en yüksek bedel de ödenmiş oldu. Daha önceki rekor, 2007-08 MVP sezonunda giydiği imzalı formasının 5.85 milyon dolara satılmasıydı.

UNUTULMAZ BİR MİRAS

Beş kez NBA şampiyonluğu yaşayan Kobe Bryant, Ocak 2020’de kızı Gianna ve yedi kişiyle birlikte geçirdiği helikopter kazasında 41 yaşında hayatını kaybetmişti. Bu satış, onun basketbol mirasının ne kadar değerli olduğunu bir kez daha ortaya koydu.