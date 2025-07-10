Belce Örü Erçin

Türkiye Odalar Borsalar Birliği’nin (TOBB) devreye girmesiyle kamu ve özel bankalar olmak üzere toplam 8 bankanın katılımıyla başlatılan Nefes Kredisi’ne başvurular 8 Temmuz’da başladı, 9 Temmuz’da bitti. Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler’e (KOBİ) destek olmak için başlatılan Kredi Garanti Fonu öz kaynak desteğiyle, bu kredilere yüzde 80 kefalet sağlayacak, faiz oranı yüzde 37 olarak uygulanacaktı.

Krediden bir firma, azami 2.5 milyon lira kullanabilecek, krediler 6 ay ödemesiz şekilde azami 36 ay vadeli olacaktı. Fakat söylenenle sahadaki uygulama birbirini tutmadı. Bazı bankaların şubeleri kendilerine nefes kredisiyle ilgili herhangi bir yazının gelmediğini söylerken, bazıları da 8 Temmuz Salı günü henüz öğlen saatlerinde limitlerinin dolduğunu ifade etti.

MİKTAR AZ, KAPSAM GENİŞ

Reel sektörden edindiği bilgileri aktaran ekonomist Erol Taşdelen, şöyle konuştu: “Kaynak çok sınırlı bu bankalara bölündüğünde daha da azalıyor. Halkbank’ta Eskişehir Bölgede 4 il 24 şube için toplam 20 milyon TL limit verilmiş, şube başına 1 milyon TL bile düşmüyor. Komisyonlarla birlikte maliyetler 36 ay vadede yüzde 40’ları aşıyor. Piyasaya ilaç da olmaz, nefes de. Konkordatoların artmasının ana nedeni kredi kanalların kapanması ama KGF buna çözüm olmaz.” KOBİDER Genel Başkanı Nurettin Özgenç de şunları ifade etti:

“Biz 8 Temmuz Salı 14.00-15.00 gibi saha ziyaretlerinde bulunduğumuzda bazı banka şubelerinin nefes kredisi başvurularını kapattığını veya bazılarına bilgilendirme yazısının bile hiç gitmediğini öğrendik. 25 milyar liralık kredi imalatçı, ihracatçı, satış pazarla- ma yapan her KOBİ’yi kapsadı. Miktar az, kapsam geniş.”

‘Aklımızla resmen dalga geçiyorlar’

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Meclis Üyesi Musa Evin, iş dünyası uzun süredir kan ağlarken bu tarz kredileri devreye sokmak için neden faiz oranlarının düşeceği döneme girilmesinin beklendiğini soruyor. Evin, şöyle konuşuyor: “Aklımızla resmen dalga geçiyorlar. TOBB en zengin sivil toplum örgütlerinden biri değil mi, niye bu kadar beklendi? Üstelik bu krediyi kaç kişi alabildi, bunun ne kadar faydası oldu merak ediyorum. Zaten dün İTO’nun sistemi güncelleniyordu, belge almak için insanların az süresi vardı. İnsanlar bankaya gidince de eli boş döndü.”