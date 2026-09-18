Kobra Murat olarak tanınan Murat Divandiler, basın mensuplarına yaptığı açıklamada bir süredir tehdit mesajları aldığını duyurdu. Yurt dışı kaynaklı olduğunu belirttiği bilinmeyen numaralardan kendisine ve ailesine yönelik tehditler geldiğini söyleyen Divandiler, konuyla ilgili emniyete başvurduğunu belirtti.

“1 MİLYON DOLAR VERECEKSİN”

Murat Divandiler, tehdit mesajlarının farklı yabancı numaralardan geldiğini belirterek kendisinden 1 milyon dolar istendiğini söyledi.

Kobra Murat, “Devamlı tehdit mesajları alıyorum. Yabancı numaralardan, Avrupalardan, işte İran, Irak falan böyle bilinmeyen numaralardan. Çocuğuma, çocuğuma karşı, yuvama karşı. İşte bize 1 milyon dolar vereceksin, keleşle tararız, evine şöyle yaparız, böyle yaparız falan filan” ifadelerini kullandı.



Ayrıca Murat, ''''Araç kesmeye çalışıyorlar. Araç kesmeye çalışıyorlar. 1 milyon dolar para vereceksin, bizim kim olduğumuzu tanıyacaksın, göreceksin falan. Yani ne diyeyim ki hocam. Arabam kırmızı, dolaşıyorum Paris'i, İngiltere'yi, Kıbrıs'ı. Kobra Murat insanların, eğlencenin, evliliklerin, düğünlerin, derneklerin, konserlerin yıldızı." diye konuştu.

“TORUNUNU KAÇIRIRIZ, EVİNİ YAKARIZ”

Tehditlerin ailesini de hedef aldığını belirten Divandiler, evinin ve ailesinin hedef gösterildiğini öne sürdü.

Kobra Murat, “"Kimse kimsenin başına çökemez. Ben Roman Mahallesinde pırıl pırıl yanan evde Romanların göbeğinde oturuyorum. Hiçbir zaman korumalı sitelerde, havuzlarda falan oturmadım. Ama mafyalar, gayri meşru işler yapan insanlar hiçbir zaman çalışıp çabalayan böyle insanların peşine düşüp de bir şeyler koparmaya, çalışıp gizli numaralardan aramasın, şunu bilsinler. İşte evine bomba koyarız, keleşle tararız, torununu kaçırırız. Evini yakarız falan filan yani.''” sözleriyle tehditlerin içeriğini anlattı.

“DEVLETİME BAŞVURDUM”

Yaşananlar nedeniyle huzursuz olduğunu belirten Divandiler, konuyla ilgili emniyete başvurduğunu söyledi.

Kobra Murat, "Arkadaşlar devletimiz her zaman 18 yaşında, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ımız başımızda, devletimize sığındık. Bu tür böyle haraç kesen, bu tür tehditler yapan insanlara devletimiz hiçbir zaman fırsat vermeyecek. Herkes dürüst düzgün çalışsın, dürüst düzgün yaşasın. Gayri meşru işler devletimizden uzak dursun.” dedi.

Divandiler ayrıca, araçla seyahat ettiği sırada aracının kesilmeye çalışıldığını ve kendisinden para istendiğini de iddia etti.

“KİMSE KİMSENİN BAŞINA ÇÖKEMEZ”

Devlete güvendiğini söyleyen Kobra Murat, açıklamasında tehdit ve haraç girişimlerine karşı gerekli mücadelenin yürütüleceğini ifade etti.

Divandiler, “Devletimiz var, milletimiz var. Kimse kimsenin başına çökemez” dedi.