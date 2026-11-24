Gösterişli tarzı ve sahne şovlarıyla tanınan Kobra Murat, bu kez oğlunun nişan merasimiyle gündeme geldi. Oğlu Yiğithan'ın evlilik yolunda ilk adımı attığı törende ailece gelin evine giden ünlü şarkıcı, müstakbel gelini Melisa Karaboyacı'ya yaptığı dolar şovuyla sosyal medyada konuşuldu. Kapıda karşılanan Kobra Murat'ın cebinden çıkardığı dolarları gelinin üzerine saçtığı anlar kameralara yansıdı.

MÜSTAKBEL GELİNİNİN ÜZERİNE DOLAR SAÇTI

Nişan merasimi sırasında eline bir tomar dolar alan Kobra Murat, paraları müstakbel gelini Melisa Karaboyacı'nın üzerine savurdu. Genç kıza seslenen ünlü şarkıcı, "Dolarlı yaşa babam, altınlara basacaksın babam, yazlıkların kışlıkların olacak. Paşa gibi kocayı kapmışsın" sözleriyle davetlileri güldürdü.

Nişan görüntülerinin sosyal medyada paylaşılmasıyla birlikte Melisa Karaboyacı'nın kolundaki altın bilezikler de dikkatlerden kaçmadı.

18 KİLO ALTIN, 18 EV VE 4 YAZLIK AÇIKLAMASI

Kobra Murat'ın nişanda yaptığı dolar şovu, daha önce katıldığı programda açıkladığı mal varlığını da yeniden gündeme getirdi. Gerçek adı Murat Divandiler olan şarkıcı, haftanın hemen her günü çalıştığını, günde 21 saat mesai yapıp yalnızca 3 saat uyuduğunu söylemişti.

Servetiyle ilgili açıklamalarıyla gündeme gelen Divandiler, iki altın kasasında 18 kilo altın bulunduğunu, kendisinin, eşinin ve çocuklarının üzerine kayıtlı paralar olduğunu, ayrıca 18 evi ve 4 yazlığı bulunduğunu açıklamıştı. Ünlü isim, tüm mal varlığını alın teriyle kazandığını vurgulamıştı.