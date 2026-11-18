Gerçek adı Murat Divandiler olan şarkıcı Kobra Murat, sağlık durumuna ilişkin yaptığı açıklamalarla gündeme geldi. İstanbul’un Balat semtinde yaşayan, terzilik ve şarkıcılık yapan sanatçı, geçirdiği ameliyatların kendisini fiziksel olarak yorduğunu ve zaman zaman ölüm korkusu yaşadığını dile getirdi.

Daha önce bağırsak çatlağı nedeniyle acil ameliyata alınan Kobra Murat, bugüne kadar 13 operasyon geçirdiğini belirterek sağlık durumunu şu sözlerle anlattı:

“Öleceğim gibi de geliyor. Çok kötüyüm yavrum. 13 tane ameliyatlıyım, çok yoruluyorum. Allah derman veriyor. Çok arkadaşlarımı da kaybettim. Ölümlü dünya. Bak, pancar gibi oldum.”

SEVENLERİNDEN DUA İSTEDİ

Yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle zor günler geçirdiğini ifade eden sanatçı, kendisine destek veren sevenlerine de seslendi. İnancından güç aldığını söyleyen Kobra Murat, “Allah yardım ediyor, dualarınız benimle olsun inşallah” diyerek sevenlerinden dua istedi.

EN BÜYÜK DİLEĞİNİ AÇIKLADI

Açıklamalarında ailesine de yer veren Kobra Murat, hayattaki en büyük arzularından birinin torununun evlendiğini görmek olduğunu söyledi.

Bugüne kadar verdiği emeklerin karşılığını ailesinin mutluluğuyla görmek istediğini belirten sanatçı, dileğini şu sözlerle ifade etti:

“Torunumun evlendiğini göreyim. Bu kadar yapmış olduğum emeklerin, mükâfatların sonunu göreyim inşallah. Yollarda ölmeyeyim, sahnelerde ölmeyeyim.”

NASIL HATIRLANMAK İSTENDİĞİNİ ANLATTI

Ölüm korkusunu dile getiren Kobra Murat, hayatını kaybettikten sonra insanların kendisini nasıl anmasını istediğini de anlattı.

Renkli kıyafetleri ve kendine özgü kişiliğiyle tanınan sanatçı, “Hep dualar eden, renkli kişilikli, sevimli, Noel Baba gibi, Şirin Baba gibi bir insan olarak hatırlasınlar beni” ifadelerini kullandı.