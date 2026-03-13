Koç Holding, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada, iştiraki Koç Finansman A.Ş.’nin sermayesini temsil eden payların tamamının Ford Otomotiv Sanayi A.Ş.’ye satışına yönelik bir Pay Alım Satım Sözleşmesi imzalandığını duyurdu.

Açıklamaya göre Koç Finansman’ın sermayesinde Koç Holding yüzde 50, Arçelik A.Ş. yüzde 47 ve diğer Koç Topluluğu şirketleri ise toplam yüzde 3 paya sahip bulunuyordu. Söz konusu payların tamamı yapılan anlaşma kapsamında Ford Otomotiv’e devredilecek.

ŞİRKETİN DEĞERİ 137 MİLYON DOLAR

Pay Alım Satım Sözleşmesi kapsamında Koç Finansman’ın toplam şirket değeri, DRT Kurumsal Finans Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. tarafından hazırlanan değerleme raporu dikkate alınarak 137 milyon dolar olarak belirlendi.

Bu çerçevede Koç Holding’in sahip olduğu yüzde 50’lik payın devir bedeli ise kapanış uyarlamalarına tabi olmak üzere 68,5 milyon dolar olarak hesaplandı. Satış bedelinin, pay devir işlemlerinin tamamlandığı tarihte nakden ve peşin olarak tahsil edileceği bildirildi.

DEVİR İÇİN KURUM ONAYARI BEKLENECEK

Açıklamada pay devrinin tamamlanmasının, başta Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve Rekabet Kurumu olmak üzere ilgili otoritelerin izinlerinin alınması gibi belirli kapanış koşulları