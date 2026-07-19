Türkiye'nin en büyük şirketler topluluğu Koç Holding'in iştiraki olan "Marmaris Altınyunus Turistik Tesisler Anonim Şirketi" tarafından işletilen Divan Talya Oteli, 13 yıl süren beklemenin ardından kapılarını 1 Temmuz 2026 itibarıyla açtı.



2013 yılında yıkılan ve bulunduğu alana yeniden inşa edilen lüks otel, Antalya'daki ilk 5 yıldızlı otel olması ile tanınıyor. Ayrıca Türk iş dünyasının en önemli simalarından Vehbi Koç'un 1996 yılında hayatını kaybettiği lüks otelin, bu özellikleri nedeniyle aile için son derece hassas manevi öneminin bulunduğu bilinmekte.





Yeniden inşasına 100 milyon doların üzerinde harcama yapılan Divan Talya için Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada otelin faaliyetlerine başladığı belirtilirken, tüm platformlardan ziyaretçi kabulünün ise 30 Eylül 2026 itibarıyla başlamasının planlandığı belirtildi.



İşte Marmaris Altınyunus tarafından yapılan 29 Haziran tarihli açıklamanın detayları:



"09.03.2026 ve 13.05.2026 tarihli özel durum açıklamalarımızda, Divan Talya Oteli'nin yeniden yapım süreci kapsamında sırasıyla yapı kullanma izin (iskân) belgesi ile işyeri açma ve çalışma ruhsatının alındığı ve otelin faaliyete geçebilmesi için T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı nezdinde Turizm İşletme Belgesi alınmasına yönelik başvurunun yapılacağı kamuya duyurulmuştu. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen denetimlerin tamamlanmasının ardından, Otelimiz 176 oda (356 yatak), 2 adet lokanta, 3 adet bar , 1 adet pastane, seminer odaları, SPA/fitness alanları, açık ve kapalı yüzme havuzları ve diğer özellikleri ile 5 yıldızlı olarak sınıflandırılmış ve bugün Otel için Turizm İşletme Belgesi alınmıştır. Böylece otelimizin faaliyete başlaması için gerekli tüm yasal izin ve onay süreçleri tamamlanmış olup, otel 01.07.2026 itibarıyla ticari faaliyetlerine başlayacaktır.





Çevresel ve Kültürel Sürdürülebilirlik Sertifikasına haiz, tüm odaları deniz manzaralı olarak tasarlanmış Divan Talya Oteli'nin, 5 yıldızlı lüks segmentte uluslararası standartlarda bir şehir-resort oteli olarak konumlandırılması, marka ve konseptin hizmet standartlarının tam olarak sağlanabilmesini teminen, turizm sektöründeki yaygın uygulamalara paralel olarak faaliyetlerin kademeli şekilde genişletilmesi öngörülmektedir. Bu kapsamda, öncelikle hizmet kalitesinin hedeflenen standartlara ulaştırılması amacıyla şirket yönetiminin belirlediği misafirlere hizmet verilecek bir soft-opening (deneme işletmesi) süreci uygulanacak olup; "soft-opening" döneminde operasyonel süreçlerin ve misafir deneyiminin gerçek kullanım koşullarında test edilerek ortaya çıkabilecek iyileştirme alanları için gerekli düzenlemelerin tamamlanması amaçlanmaktadır. Bu dönemi takiben Otel'in en geç 30 Eylül 2026 itibarıyla tüm satış kanallarından misafir kabulüne geçmesi öngörülmektedir. Otelin yan parselinde yer alan konferans merkezinin yenilenmesi çalışmaları ise devam etmektedir.





Sürece ilişkin önemli gelişmeler yatırımcılarımızla paylaşılacaktır.

İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir."