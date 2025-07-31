Türkiye’den listeye giren tek şirket olma unvanını sürdüren Koç Holding, geçen yıla göre 3 basamak yükselerek 191’inci sıraya yerleşti.

70 MİLYAR DOLARLIK GELİRLE DÜNYANIN DEVLERİ ARASINDA

Koç Holding, 2024 yılında elde ettiği 70,5 milyar dolarlık satış geliri ve 39,8 milyar dolarlık kârla Fortune Global 500 sıralamasında 191. oldu. Geçtiğimiz yıl 194’üncü sırada yer alan şirket, böylece listede üç basamak birden yükseldi.

DÜNYA DEVLERİYLE AYNI LİSTEDE

Fortune Global 500 listesi, dünyanın en büyük 500 şirketini yıllık satış gelirlerine göre sıralıyor. 2025 yılı verilerine göre, listedeki şirketler toplamda 41,7 trilyon dolarlık satış geliri elde etti. Listenin ilk sırasında ABD merkezli Walmart yer aldı. Onu Amazon, State Grid, Saudi Aramco ve China National Petroleum izledi.

İLK 10 ŞİRKET ŞÖYLE SIRALANDI:

1-Walmart

2-Amazon

3-State Grid

4-Saudi Aramco

5-China National Petroleum

6-Sinopec Group

7-UnitedHealth Group

8-Apple

9-CVS Health

10-Berkshire Hathaway

Koç Holding, uzun süredir yer aldığı bu prestijli listede Türkiye’yi temsil eden tek şirket olmayı sürdürerek uluslararası ölçekteki gücünü bir kez daha ortaya koydu.