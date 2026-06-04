Türkiye'nin lider otomotiv ve savunma sanayi şirketlerinden Otokar, Romanya'da faaliyet gösteren savunma sanayi şirketi Automecanica S.A.'nın yüzde 96,77'lik hissesinin devralınma sürecini başarıyla tamamladı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre, 29 Nisan 2026 tarihli Pay Alım Satım Sözleşmesi'nde öngörülen tüm kapanış koşulları yerine getirilerek hisse devri resmen gerçekleşti.

Satın alma sürecinin mali detaylarına ilişkin KAP'a bilgilendirmede bulunan Otokar, daha önce mutabakat zaptı ve sözleşme imza tarihlerinde satıcılara ödenen toplam 10 milyon euronun ardından yeni bir ödeme daha yapıldığını duyurdu.

Automecanica'nın 31 Aralık 2025 tarihli finansal tablolarındaki net borç ve net işletme sermayesi tutarları üzerinden yapılan hesaplamalar doğrultusunda, satıcılara 46 milyon 744 bin 143 euro daha ödendi. Kalan 25 milyon euronun ise nakdi teminat olarak tutulacağı, kapanışı izleyen üç yıl içinde taksitler halinde ödeneceği veya satıcıların teminat mektubu sunması halinde serbest bırakılacağı belirtildi.

Ayrıca nihai pay alım bedeli, şirketin 31 Mayıs 2026 tarihi itibarıyla net borç ve net işletme sermayesi tutarları üzerinden yapılacak kapanış sonrası düzeltmeyle kesinleşecek.

Bu stratejik hamleyle birlikte, Romanya'da kurulu üretim tesislerine, teknik altyapıya ve gerekli lisanslara sahip olan Automecanica, Otokar'ın bağlı ortaklığı statüsünü kazandı. Şirket, bu yeni yapılanma sayesinde Romanya 4x4 Taktik Tekerlekli Hafif Zırhlı Araç Projesi kapsamındaki tüm faaliyetleri doğrudan Automecanica üzerinden yürüterek bölgedeki varlığını ve operasyonel gücünü artırmayı hedefliyor.