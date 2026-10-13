Koç Holding CEO'su Levent Çakıroğu, Brüksel'de düzenlenen AB-Türkiye İş Zirvesi'nde Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki ekonomik ilişkilerin geleceğini değerlendirdi. Gümrük Birliği'nin 30. yılı vesilesiyle gerçekleştirilen panelde konuşma yapan Çakıroğu, AB'nin yeni sanayi politikalarına ilişkin kritik mesajlar verdi.

Çakıroğu, Avrupa'nın küresel rekabet gücünü artırma, stratejik bağımlılıklarını azaltma ve sanayi kapasitesini güçlendirme hedeflerini paylaştıklarını belirtti. Ancak bu hedeflere ulaşırken, onlarca yıllık iş birliğiyle kurulan entegre üretim ve tedarik zincirlerinin korunmasının şart olduğunu vurguladı.

Avrupa'nın sanayi geleceğinin yalnızca AB sınırları içinde şekillendirilemeyeceğini ifade eden Çakıroğu, Türkiye gibi Gümrük Birliği kapsamında entegre olmuş güvenilir ortakların sürecin parçası olması gerektiğini söyledi. Çakıroğu, “Made in EU” yerine ortak üretimi esas alan “Made with EU” yaklaşımının benimsenmesini önererek, bu adımın Avrupa'nın rekabet gücünü ve tedarik güvenliğini artıracağını dile getirdi.

Koç Holding CEO'su ayrıca, Türkiye'de üretilen bileşenlerin ve nihai ürünlerin AB'nin kamu alımları ile destek mekanizmaları kapsamında tanınmasını talep etti.