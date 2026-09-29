Avrupa otomotiv pazarında kartlar yeniden dağıtılırken, kıtanın korumacı adımları Türkiye sanayisini doğrudan etkileyebilecek bir boyuta ulaştı.

CNBC-e’de yayınlanan Oto Ekonomi programına katılan Koç Holding Otomotiv Grubu Başkanı Haydar Yenigün, Avrupa otomotiv sektöründeki dönüşümü, Çinli üreticilerin yükselişini ve Türkiye’nin Avrupa otomotiv ekosistemindeki konumunu değerlendirdi.

“Made in Europe” tanımının dar tutulmasını en büyük tehlikelerden biri olarak nitelendiren Yenigün, Türkiye’nin üretim altyapısı ve kapasitesiyle Avrupa otomotiv sanayisinin önemli bir parçası olduğunu vurguladı. Alınacak kararların yalnızca bugünü değil, şirketlerin önümüzdeki 20-30 yıllık yatırım planlarını da etkileyeceğini belirten Yenigün, Türkiye’nin “Made in Europe” kapsamının dışında bırakılması ihtimaline ilişkin olarak bu duruma adetler bazında hazır olunduğunu ifade etti.

Türkiye’nin otomotiv sektöründe yaklaşık 20 milyon adetlik kapasiteye sahip olduğunu, bunun 1,3 milyon adetlik bölümünün Koç Grubu’na ait olduğunu aktaran Yenigün, mevcut kapasitenin yaklaşık yüzde 60’ının yeni yatırımlara hazır durumda bulunduğunu ve Türkiye’nin esneklik avantajına sahip olduğunu kaydetti.

ÇİNLİ ÜRETİCİLERİN AVRUPA PAZARINDAKİ ETKİSİ

Çinli otomotiv şirketlerinin özellikle batarya, maliyet ve yazılım alanlarında Avrupa'daki üreticilere kıyasla önemli ilerleme kaydettiğini belirten Haydar Yenigün, bu firmaların Avrupa pazarına girişinde çeşitli zorluklarla karşılaştığını söyledi.

Avrupa'nın otomotiv sanayisine ilişkin ortak bir sistem oluşturması gerektiğini ancak mevcut durumda farklı yaklaşımların yer aldığını dile getiren Yenigün, Çinli üreticilerle Türkiye arasındaki sorunların kısa sürede çözülebileceğini düşündüğünü aktardı.

Avrupa'daki mevcut üretim altyapısının korunmasının kıta açısından kritik önem taşıdığını belirten Yenigün, “Made in Europe” konusunda verilecek kararların şirket sahiplerinin de dahil olması gereken stratejik bir konu olduğunu vurguladı. Avrupa'nın mevcut üretim kapasitesini göz ardı etmesi halinde ileride “Avrupa'da fabrikalar var ama çalışan yok” tartışmasının gündeme gelebileceği uyarısında bulundu.

TÜRKİYE'NİN AVRUPA OTOMOTİV ZİNCİRİNDEKİ KONUMU

Otomotiv sektöründeki “Made in Europe” tartışmaları Haziran ayında Volkswagen, Stellantis ve Renault'nun AB'ye gönderdiği ortak pozisyon mektubuyla gündeme gelmişti. Söz konusu öneride, bir otomobilin değerinin AB üyesi ülkelerde yaratılması şartının yüzde 85'ten yüzde 70'e indirilmesi talep edilirken, DEİK Türkiye'deki üretimin yüzde 30'luk dilimde kalacağını ve Türkiye'nin Avrupa otomotiv değer zincirindeki konumunun zarar görebileceğini duyurmuştu.

Ağustos ayında ise Hyundai Motor Europe Başkanı Xavier Martinet, Türkiye'nin “Made in Europe” kapsamı dışında kalmasının Avrupa açısından da maliyetleri artırabileceğini belirterek Türkiye'nin Avrupa'nın önemli ortaklarından biri olarak değerlendirilmesi gerektiğini ifade etmişti.