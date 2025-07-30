Beyaz eşya ve tüketici elektroniği alanında Türkiye’nin önde gelen markalarından Arçelik, 2025’in ilk 6 ayında toplam 4,07 milyar TL net zarar açıkladı. Şirket yılın ilk çeyreğinde 2,3 milyar TL zarar etmiş, piyasa beklentilerinin üzerinde gelen bu rakam yatırımcıyı şaşırtmıştı.

İkinci çeyrekte ise Arçelik 3,4 milyar TL net parasal pozisyon kazancı bildirse de yıl genelindeki zararı dengelemeye yetmedi. Şirket, geçen yıl aynı dönemde 22,8 milyar TL net kâr açıklamıştı.

AVRUPA'DAKİ DARALMA ETKİLİ OLDU

2025’in ilk yarısında net satış gelirleri yıllık bazda yüzde 11,5 azalarak 121,3 milyar TL seviyesinde gerçekleşti. Cirodaki düşüşte, uluslararası pazarlarda yaşanan hacim kayıpları, zayıf fiyatlama ve Avrupa’daki operasyonel daralma etkili oldu. Buna rağmen brüt kâr yıllık bazda yüzde 9,2 artışla 34,4 milyar TL’ye ulaştı.

FAVÖK tarafında ise 7,4 milyar TL ile piyasa beklentilerinin biraz üzerinde sonuç elde edildi. Net borç ise 145 milyar TL’ye çıkarken, şirketin kaldıraç oranı 5,86 seviyesine yükseldi. Serbest nakit akışı ilk 6 ayda -28,9 milyar TL olarak negatif bölgede kaldı.

OTOKAR DA 80 MİLYONA YAKIN ZARAR ETTİ

Koç Holding’in savunma sanayi ve ticari araç üretimindeki önemli markası Otokar da 2025’in ilk yarısını 79,1 milyon TL net zarar ile kapattı. Geçen yıl aynı dönemde 1,8 milyar TL zarar açıklayan şirket, zararı büyük ölçüde azaltmış olsa da kâra geçemedi.

Otokar’ın brüt kârı yüzde 67 artışla 4,3 milyar TL’ye yükselirken, satış gelirleri de yüzde 13’lük artışla 19,8 milyar TL oldu. Ancak net borç, yılın ilk çeyreğine göre yüzde 23 artarak 18,5 milyar TL’ye ulaştı. Duran varlıklar da bu dönemde yüzde 17 oranında arttı.

Şirketin öz kaynakları 2025’in ilk yarısında 8,9 milyar TL’ye ulaşarak hafif bir artış kaydetti. Otokar’ın yılın ikinci yarısındaki performansı, yılı kârla kapatıp kapatamayacağını belirleyecek.

Her iki şirketin finansal sonuçları, Koç Holding’in konsolide gelir ve bilançosuna da etki etmesi açısından piyasalar tarafından yakından izleniyor. Özellikle Arçelik’in yılın geri kalanında zararını nasıl yöneteceği merak konusu.