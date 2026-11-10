Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen ve iklim değişikliğiyle mücadelede dünyanın önde gelen karar alıcılarını bir araya getiren COP31'de, Koç Holding'in Küresel İş Ortaklığı ve Koç Üniversitesi Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi (KUGİM) işbirliğiyle düzenlenen organizasyonda, gençlerin iklim sorunlarına yönelik geliştirdiği teknolojik çözümler ödüllendirildi.

Hackathonun ödül töreni, konferansın ilk gününde Koç Pavilyonu'nda gerçekleştirildi. Törene, Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Koç ve Koç Holding Üst Yöneticisi (CEO) Levent Çakıroğlu katıldı.

Gençlerin iklim değişikliğiyle mücadeleye yönelik yenilikçi fikirlerini somut projelere dönüştürmesini amaçlayan yarışmaya, Türkiye genelindeki 38 üniversite ve 31 liseden 262 öğrenci başvurdu.

Toplam 92 takımın katıldığı yarışmada öğrenciler, Koç Topluluğu şirketlerinin karşılaştığı sorunlardan hareketle belirlenen su yönetimi, enerji verimliliği ve sürdürülebilir tarım başta olmak üzere çeşitli alanlarda projeler geliştirdi.

Takımlar, 29 Eylül'deki çevrim içi bilgilendirme oturumunun ardından çalışmalarına başladı.

Değerlendirme sürecinde 27 Ekim'de 17 takım KUGİM'de projelerini sundu. Jüri değerlendirmesi sonucunda 3 takım finale kalırken, Sanal Hackathon etabından seçilen 2 takımın da dahil olmasıyla toplam 5 takım, COP31'de sunum yapma hakkı elde etti.

Hackathonun final aşamasında yer alan takımlar, yenilenebilir enerji, su yönetimi, sürdürülebilir tarım, afet yönetimi ve iklim değişikliğine dayanıklı yaşam alanları gibi farklı alanlara yönelik çözümler sundu.

Dört farklı liseden öğrencilerin oluşturduğu Bloomex takımı, arıcıların çiçek haritalarını takip etmesine ve kovanların taşınmasını planlamasına yardımcı olan bir mobil uygulama geliştirdi. Projeyle tozlaşmanın ve gıda güvenliğinin desteklenmesi hedefleniyor.

İstanbul Teknik Üniversitesi, Bilkent Üniversitesi ve Erzurum Atatürk Üniversitesi öğrencilerinden oluşan Helios takımı, çatıların güneş enerjisi potansiyelinin değerlendirilmesine katkı sağlayan ücretsiz ve açık kaynaklı bir danışmanlık aracı hazırladı.

Koç Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi öğrencilerinin oluşturduğu Purifai takımı, yeraltı suyu kalitesinin ve arıtma süreçlerinin yapay zeka destekli bir platform üzerinden izlenmesini sağlayan teknoloji geliştirdi.

Eren Fen ve Teknoloji Lisesi öğrencilerinden oluşan Erenova takımı, sıcak hava dalgalarını ve böcek popülasyonlarından kaynaklanabilecek riskleri haftalar öncesinden öngörmeyi amaçlayan yapay zeka destekli erken uyarı sistemi tasarladı.

Fırat Üniversitesi ve İstanbul Medipol Üniversitesi öğrencilerinin oluşturduğu Nimbus takımı ise orman yangınlarının önlenmesine katkı sunmak amacıyla bulut tohumlama uygulamalarına yönelik karar destek sistemi sundu.

"EN ÖNEMLİ SERMAYE İNSAN KAYNAĞI"

Törende konuşan Ali Koç, programa katılan tüm öğrencileri tebrik ederek, insan kaynağının önemine dikkati çekti.

Koç Topluluğu'nun kurucusu Vehbi Koç'un ilkelerinin ve değerlerinin tüm şirket ofislerinde yer aldığını belirten Koç, "Koç Topluluğu'ndaki tüm ofislerimizde, duvarlarımızda kurucumuz Vehbi Koç'un ilkeleri ve değerleri çerçeveli olarak asılı. Bu değerlerin en önemlilerinden biri, 'En önemli sermayem insan kaynağımdır.' sözüdür. Bunu yalnızca bir şirket için değil, bir ülke için de söyleyebilirsiniz." dedi.