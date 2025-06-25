1975 yılında açılan Antalya'nın ilk 5 yıldızlı oteli Antalya Talya Oteli, 38 yıl faaliyet gösterdikten sonra, 2013 yılında yenilenmek amacıyla kapatılmıştı.

Koç Holding'in kurucusu Vehbi Koç'un 25 Şubat 1996'da hayatını kaybettiği lüks otel, Koç Grubu için büyük bir önem taşırken, 8 yıl boyunca mahkeme sürecini bekleyen otelde yenileme çalışmalarının maliyeti de beklentilerin üzerine çıktı.

KOÇ'UN TALYA'SI 20 MİLYON DOLAR DAHA YUTACAK

Patronlar Dünyası'ndan Deniz Dallı'nın haberine göre, 8 yıl süren yargı sürecinin tamamlanmasının ardından Koç Grubu, 2021 yılında 50 milyon dolarlık yatırımla oteli yıkıp yeniden yapım çalışmalarına hız verdi.





Otelin yıkım çalışmaları için Koç Holding şirketi Marmaris Altınyunus Turistik Tesisleri A.Ş. görevlendirilirken, başlangıçta 50 milyon dolar tutması beklenen proje ilerleyen süreçte 80 milyon dolara yükseltildi. Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan son bildirimde Koç Holding, otelin yenileme çalışmaları için ayrılan bütçenin 100 milyon dolara yükseldiğini duyurdu.



Marmaris Altınyunus Turistik Tesisler A.Ş., otelin maliyetiyle ilgili KAP'a yeni bir açıklama gönderdi. Buna göre projede yapılan bazı iyileştirmeler nedeniyle otelin maliyeti 20 milyon dolar daha arttı. 50 milyon dolar tutarındaki finansman ihtiyacının 40 milyon dolarlık kısmının Koç Holding'e tahsisli sermaye artırımı yapılması suretiyle finanse edilmesinin değerlendirildiği belirtildi.

2026 YILININ İKİNCİ ÇEYREĞİNDE OTEL FAALİYETE GEÇECEK

Yeni yatırım planı kapsamında otelin turizm sezonunun daha yoğun olduğu 2026 yılının ikinci çeyreğinde faaliyete geçirilmesinin hedeflendiği kaydedildi.

Altınyunus Turistik Tesisler'in KAP'a gönderdiği açıklama şöyle:

"14 Temmuz 2023 tarihli özel durum açıklamamız ile kamuya açıklanan, Divan Talya Otelimizin yeniden yapımı ve Konferans Merkezi'nin yenilenmesi projesi için toplam 80.000.000 ABD doları + KDV tutara kadar yatırım yapılmasına ilişkin karar, yönetim kurulumuz tarafından yeniden değerlendirilmiş ve inşaat sürecindeki yaklaşık 7 aylık duruş dolayısıyla, ekonomik konjonktürün etkisiyle hem duruş anında devam etmekte olan hem de duruş anında henüz başlamamış olan işlerdeki bütçelenen maliyetlerin artışının ve projenin geldiği aşamada hedeflenen segment ve kârlılık kriterlerine destek verecek şekilde projede yapılan bazı iyileştirmelerin etkileri nedenleri ile 100.000.000 ABD doları + KDV tutarına kadar yatırım yapılması şeklinde revize edilmesine karar verilmiştir.

Revize toplam yatırım tutarı doğrultusunda gündeme gelecek 50 milyon ABD Doları tutarındaki finansman ihtiyacının 40 milyon ABD Doları tutarındaki kısmının ana ortağımız Koç Holding AŞ'ye tahsisli sermaye artırımı yapılması suretiyle finanse edilmesi değerlendirilmektedir. Kalan finansman ihtiyacı için başta borçlanma olmak üzere gündeme gelebilecek diğer kaynakların kullanım şekli, zamanlaması ve tutarları hakkında bu aşamada alınmış bir karar bulunmamakta olup, öngörülen nihai finansman yapısı piyasa koşullarına ve yatırım sürecine bağlı olarak değişebilecektir.

Yeni yatırım planı kapsamında otelin turizm sezonunun daha yoğun olduğu 2026 yılının ikinci çeyreğinde faaliyete geçirilmesi hedeflenmektedir."