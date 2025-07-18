Koç Holding’in iştiraklerinden biri olan ve Borsa İstanbul’da işlem gören Marmaris Altınyunus Turistik Tesisler A.Ş. (MAALT), sermaye artırımı için Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) resmi başvurusunu yaptı. Şirket tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) 17 Temmuz 2025 tarihinde yapılan açıklamada, söz konusu başvurunun detayları paylaşıldı.

DAHA ÖNCE DE AÇIKLAMIŞTI

MAALT, daha önce yaptığı açıklamada; şirket esas sözleşmesinin 6. maddesi kapsamında, 2.000.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde yer alan 6.967.091 TL olan mevcut çıkarılmış sermayenin artırılmasına karar verildiğini duyurmuştu. Artışın, SPK’nın VII-128.1 sayılı Pay Tebliği’nin 13. maddesinde yer alan “tahsisli satış” yöntemiyle, mevcut ortakların rüçhan hakları tamamen kısıtlanarak gerçekleştirileceği belirtilmişti.

1.6 MİLYAR TL’LİK SERMAYE ARTIRIMI PLANLANIYOR

Şirketin planladığı nakit sermaye artırımıyla toplam satış hasılatının yaklaşık 1.600.000.000 TL’ye ulaşması öngörülüyor. Bu kapsamda çıkarılacak paylar, Borsa İstanbul’un Toptan Alış Satış İşlemleri Prosedürü’nün 7.1 numaralı maddesine uygun olarak belirlenecek primli satış fiyatı üzerinden hesaplanacak nominal değere göre belirlenecek. Artırılan sermayeyi temsil eden payların tamamı ise halka arz edilmeyecek. Sadece Koç Holding A.Ş.’ye tahsisli olarak satılacak.

Bu sürecin tamamlanması için hazırlanan ihraç belgesinin onaylanması amacıyla 17 Temmuz 2025 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu’na resmi başvuru yapıldı. Söz konusu başvuru, şirketin 8 Temmuz 2025 tarihinde aldığı yönetim kurulu kararına dayanıyor. Bu kararda, sermayenin nakit olarak artırılmasına ve söz konusu artırıma ilişkin detayların SPK onayına sunulmasına hükmedilmişti.