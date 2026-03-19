Koç Holding 62. Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın ardından basın bülteni yayımlandı.

Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi M. Koç, Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Y. Koç, Yönetim Kurulu Üyeleri Semahat S. Arsel, Caroline N. Koç ve İpek Kıraç ile Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu, üst yönetim ve hissedarların katılımıyla gerçekleştirilen toplantı, Nakkaştepe’deki Holding merkezinde düzenlendi.

Toplantıda Şeref Başkanı Rahmi M. Koç, Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç ve CEO Levent Çakıroğlu'nun değerlendirmeleri okundu ve yeni yönetim kurulu onaylandı.

Faaliyet raporunda değerlendirmelerini paylaşan Rahmi M. Koç, 2025'in küresel düzende köklü dönüşümlerin yaşandığı bir yıl olduğunu vurgulayarak Türkiye'nin ekonomik, beşerî, stratejik ve coğrafi avantajlarının yeni dünya düzeninde büyük fırsatlar yaratacağına inandığını ifade etti. Koç Topluluğu olarak ülke ekonomisine katma değer sağlamayı sürdürdüklerini de sözlerine ekledi.

Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç ise değerlerin yerini çıkarların, işbirliğinin yerini güç ittifaklarının aldığı daha riskli bir dünya düzenine dikkat çekti. Topluluğun bu tarihi dönüşümü doğru yorumlayarak stratejilerini belirlemek zorunda olduğunu kaydeden Ömer M. Koç, "Son 5 yılda yaptığımız 16,1 milyar dolar tutarındaki kombine yatırım, Koç Topluluğu'nun uzun dönemli stratejik bakış açısının ispatı niteliğindedir" dedi.

Şirket CEO'su Levent Çakıroğlu, küresel belirsizliklere karşın yılı güçlü finansal sonuçlarla kapattıklarını açıkladı. Konsolide gelirlerin 64,3 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiğini, kombine yatırım harcamalarının ise 3,7 milyar dolara ulaştığını belirten Çakıroğlu, 100. yılı salt bir yıl dönümü olarak değil Türkiye'ye ve Cumhuriyet değerlerine bağlılığın beyanı olarak nitelendirdi. Çakıroğlu, 1926'da Ankara'da küçük bir ticarethane olarak kurulan Koç Topluluğu'nun bugün 60'ın üzerinde ülkede faaliyet gösterdiğini, 155'ten fazla ülkeye ihracat yaptığını ve Fortune Global 500 listesindeki tek Türk şirketi olma özelliğini koruduğunu da hatırlattı.

Genel kurulda onaylanan yeni Yönetim Kurulu'nda Rahmi M. Koç Şeref Başkanlığı, Ömer M. Koç Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sürdürürken, Ali Y. Koç Başkan Vekili olarak yer aldı. Semahat S. Arsel, Caroline N. Koç, İpek Kıraç ve CEO Levent Çakıroğlu üye olarak görev yapacak. Peter Martyr, Ömer Önhon, Kudret Önen ve Umran Savaş İnan ise bağımsız üye olarak kurulda yer alacak.

Geçtiğimiz dönemde Jacques A. Nasser yönetim kurulu üyesi olarak Michel Ray de Carvalho ise bağımsız üye olarak yönetim kurulunda yer alıyordu.