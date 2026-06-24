Küresel arenada saygınlığı tescillenen QS 2027 listesinde Türkiye'den 11 üniversite üst sıralarda kendine yer buldu. Akademik itibar ve araştırma çıktıları gibi kriterlerin belirleyici olduğu raporda, İstanbul Teknik Üniversitesi dünya genelinde 279. sıraya yerleşerek Türkiye'nin yeni bir numarası ilan edildi.

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİDERLİĞİ NASIL ELE GEÇİRDİ?

Akademik itibar, işveren değerlendirmeleri ve uluslararası görünürlük gibi küresel standartların analiz edildiği QS raporu, Türkiye'deki yükseköğretim dengelerinin değiştiğini gösterdi. Uzun süredir ülke liderliğini elinde bulunduran Koç Üniversitesi ve üst sıralardaki Orta Doğu Teknik Üniversitesi, bu dönemde yerlerini İstanbul Teknik Üniversitesi'ne bıraktı. İTÜ, elde ettiği küresel puanlama ile Türkiye sıralamasında zirveye yerleşirken, uluslararası listede de en üstte yer alan Türk eğitim kurumu unvanını aldı.

TÜRKİYE'NİN EN İYİ ÜNİVERSİTELERİ HANGİ SIRADA YER ALDI?

Küresel endeksteki başarı puanlarına göre listelenen Türkiye'nin en iyi 11 üniversitesi ve dünya sıralamasındaki yerleri şu şekilde:

11. Gebze Teknik Üniversitesi - 851-900

10. Ankara Üniversitesi - 731-740

9. Yıldız Teknik Üniversitesi - 634

8. İstanbul Üniversitesi - 629

7. Hacettepe Üniversitesi - 570

6. Bilkent Üniversitesi - 454

5. Sabancı Üniversitesi - 357

4. Boğaziçi Üniversitesi - 345

3. Koç Üniversitesi - 329

2. Orta Doğu Teknik Üniversitesi - 305

1. İstanbul Teknik Üniversitesi - 279