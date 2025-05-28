Türkiye’nin en köklü özel eğitim kurumlarından biri olan Koç Okulları, 2025-2026 eğitim dönemi için belirlediği yeni kayıt ücretlerini açıkladı. Açıklanan rakamlar, özellikle anaokulu ve ilkokul seviyelerinde beklenenin çok üzerinde çıktı. Açıklanaan rakamlar sosyal medyanın da gündemine oturdu.

ÜCRETLER 2 MİLYONA YAKLAŞTI

Yayımlanan fiyat listesine göre, Koç Okulu’nda anaokulu ve ilkokul 1. sınıf için kayıt ücreti 1 milyon 702 bin 800 TL olarak belirlendi. Ortaokul düzeyi için ücret 1 milyon 470 bin 600 TL, lise için ise 1 milyon 625 bin 400 TL olarak açıklandı.

Yeni ücretler ise şöyle oldu:

Koç Okulları’ndan ise ücret artışına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.