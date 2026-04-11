Gezegenlerin Koç burcunda kümelendiği (stellium) ve 17 Nisan Cuma günü gerçekleşecek Yeni Ay ile zirveye ulaşacak olan enerji dalgası, özellikle Aslan, Başak ve İkizler burçlarını etkisi altına alıyor.

Astrologlar, bu dönemin sadece geçici bir şans değil, "ömür boyu sürecek başarının temelleri" olduğunu vurguluyor.

Aslan: Her şeyin değiştiği o an

Aslan burçları için 17 Nisan Cuma günü, hayatlarındaki en önemli dönüm noktalarından biri olabilir. Ateş elementinin yoğunluğu, Aslanlara büyük bir özgüven ve bolluk enerjisi pompalıyor.

Satürn'ün Koç burcundaki etkisi, bu dönemde elde edilecek başarının "etik ve dürüst" bir temel üzerine kurulmasını şart koşuyor.

Güç kullanmak yerine ne yaratmak istediğinize odaklanın. Gizli ajandalar bu dönemde şansınızı gölgeleyebilir.

Başak: Sabrın meyvesi şans olacak

Başak burçları için haftanın ana teması "zaman illüzyonuna direnç" olarak öne çıkıyor. Koç enerjisi acele etmeniz için baskı yaparken, yıldızlar tam tersini söylüyor.

19 Nisan Pazar günü başlayacak Boğa mevsimi, Koç'un başlattığı değişimi kalıcı bir şansa dönüştürecek.

Aktif kalın ancak ilahi plana teslim olun. Planlama ve gözlemi, Koç'un eylem gücüyle birleştirmek Başaklara uzun vadeli refah getirecek.

İkizler: Beklenmedik bağlantıların gücü

16 Nisan Perşembe günü Mars ve Plüton arasındaki hizalanma, İkizler burcu için "başkaları aracılığıyla gelen şansın" kapısını aralıyor.

Uzun süredir her şeyi tek başına başarmaya çalışan İkizler için artık ekip olma zamanı. Hayat amacınızı keşfetmenizi sağlayacak yeni insanlar karşınıza çıkabilir.

Kova'daki Plüton sizi geçmişin prangalarından kurtarırken, odağınızı tek bir büyük projeye yönlendirmeniz başarı şansınızı artıracak.