CHP’ye ve iş dünyasına peşi sıra operasyonlar yapılan 2025’te Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), kayyum olarak yönettiği şirketlerle dev bir holdinge dönüştü. TMSF, yargının geçen yıl yüzlerce şirkete el koymasıyla ABD’nin teknoloji şirketlerini bile kıskandıracak büyüme performansı sergiledi. TMSF’nin kayyum olarak yönettiği şirket sayısı 1000’i aştı. Kayyum şirketlerdeki istihdam 49 bin 227 kişi olurken, şirketlerin aktif büyüklüğü 1 trilyon liraya dayandı, ciroları da 270 milyar liraya ulaştı.



49 BİNLİK İSTİHDAM



TMSF’nin faaliyet raporlarında verilen bilgilere göre kayyum olarak yönetilen şirket sayısı geçen yıl yüzde 35.76 arttı. Tasfiye aşamasındakiler dahil edilmediği zaman TMSF’nin kayyum olarak yönettiği şirket sayısı 2024 sonunda 699’du, 2025 sonunda 949’a yükseldi. Tasfiye aşamasındakilerle beraber TMSF’nin denetiminde olan şirketlerin sayısı, geçen yıl 1046’ya ulaştı. En güncel veriye göre TMSF’nin kayyum olarak yönettiği şirket sayısı 1156’ya çıktı.





TMSF ayrıca 105 gerçek kişinin mal varlığı değerleri ve 65 şirkette paylar üzerinden de kayyumluk görevini yürütüyor.



Geçen yıl TMSF’nin kayyum olarak yönettiği şirketlerin aktif büyüklüğü yüzde 303.6, özkaynakları yüzde 231.2, cirosu yüzde 172.7 ve istihdamı yüzde 106.7 büyüdü. 2025’te TMF’nin kayyum olarak yönettiği şirketlerin aktif büyüklüğü 218 milyar liradan 880 milyar liraya, özkaynakları 128 milyar liradan 424 milyar liraya, cirosu 99 milyar liradan 270 milyar liraya fırladı. TMSF’nin kayyum olarak yönettiği şirketlerdeki istihdam da 23 bin 810’dan 49 bin 227’ye yükseldi.



EN BÜYÜK BEŞİNCİ ŞİRKET



TMSF, kayyum olarak yönettiği şirketlerle Borsa İstanbul’un devleriyle yarışır hale geldi. BIST 30 şirketleri arasında yalnızca Koç Holding, Sabancı Holding, Migros ve BİM’in istihdam sayısı, TMSF’yi geride bırakıyor. TMSF, aktif büyüklük açısından borsanın 30 dev şirketinin 21’ini geride bırakıyor. TMSF 2025 sonu itibarıyla özkaynak büyüklüğüyle en büyük 5’inci, cirosuyla da en büyük 10’uncu şirket olarak dikkat çekiyor.





ASSAN VE TEKFEN'DEKİ PAYINI SATIYOR



Yaklaşık 1200 firmayı kayyum olarak yöneten TMSF, savunma şirketi Assan Group Makine’yi satışa çıkardı, Tekfen Holding’deki paylarını satmak için de OYAK ile görüşme yaptığını duyurdu. Ağustos 2025’te kayyum atanan Assan, TMSF tarafından 416.5 milyon dolara satışa çıkarıldı. 8 Temmuz’da düzenlenecek ihaleye katılmak için son teklif verme tarihi 7 Temmuz saat 16 olarak açıklandı.



Ayrıca Tekfen Holding’in yüzde 42.8’ine sahip olan Can Kültür Sanat Eğitim Kurumları İşletmeciliği AŞ, elindeki payların tamamının devrine yö- nelik olarak OYAK ile satış ve devir görüşmelerine başladı.







