Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi İpek Kıraç (41), Fransa Cannes’da düzenlenen yat fuarına başkanı olduğu Sirena Marine adlı şirketle katıldı. Kıraç’ın şirketi fuarda “Yılın Tersanesi” seçildi.





Ayrıca 36 metrelik Sirena 118 ve Sirena 42M “En İyi İç Tasarım” ödülünü aldı. Kıraç, başarısını sosyal medyada paylaştı.





SATIŞ FİYATLARI MİLYARLARI BULUYOR



Kıraç, “Bana bu duyguyu yaşatan takımıma teşekkür ediyorum. Sizinle gurur duyuyorum” ifadesini kullandı. Sirena 118, fiyatı 14.5 milyon Euro’dan başlayan ve kapsamlı donanımla 20 milyon Euro’yu (1.1 milyar lira) bulan bir süper yat. Sirena 42M modelinin satış fiyatı ise yaklaşık 23.9 milyon Euro (1.3 milyar lira).





TÜRKLER GÖĞÜS KABARTTI



Aynı gecede Numarine’in başarısı da İpek Kıraç’ın elde ettiğiyle boy ölçüşebilecek değerdeydi. Türk üretici Numarine’in yeni 27XP’si daha dünya prömiyerini yapmadan 5 adet satıldı. İlk 27XP sahibine teslim edilirken, 3 gövdenin üretimi sürüyor