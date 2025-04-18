Rekabet Kurulu, Tofaş ve Stellantis arasında gerçekleşen devir işlemi ile ilgili nihai kararını verdi. Tarafların sunduğu ikinci taahhüt paketini kabul eden Kurul, yerli üretimin korunması ve tüketici tercihleri üzerindeki olası olumsuz etkilerin bertaraf edilmesi gerekçesiyle işleme izin verdi.

'SANAYİ'YE OLUMLU ETKİ YARATACAK'

Tofaş’ın sunmuş olduğu yatırım planı, yalnızca üretim ve ihracat kapasitesinin artırılmasını değil, aynı zamanda Türkiye’de otomotiv sektöründe istihdama önemli katkılar sunmayı hedefliyor. Rekabet Kurulu, bu yatırımın hem ana sanayi hem de yan sanayi üzerinde olumlu etkiler yaratacağına dikkat çekti.

KISITLAMALARA KARŞI ÖNLEM

İşleme onay verilmesinde, tarafların dağıtım ve satış kanallarında sunmuş oldukları yapısal taahhütlerin de belirleyici olduğu belirtildi. Tüketici tercihlerini sınırlandırabilecek ya da rakip markaların pazara erişimini zorlaştırabilecek uygulamalara karşı alınan önlemler, Kurul kararında kritik bir rol oynadı.

Rekabet Kurulu, bu kapsamda işlem taraflarına ait bayilerin "one-stop-shop" yani sadece tek marka ya da hizmete odaklı yapılar haline gelmemesi için özel tedbirler alınmasını şart koştu.

İLK PAKET YETERSİZ BULUNMUŞTU

Tarafların 2024 yılı Ekim ayında sundukları ilk taahhüt paketi, Rekabet Kurulu tarafından yetersiz bulunarak reddedilmişti. Kurul, ikinci taahhüt paketi öncesinde çok sayıda rakip teşebbüs ve ilgili tarafın görüşünü alarak kapsamlı bir değerlendirme süreci yürüttü.