Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç’un İzmir Amerikan Hastanesi’nin açılışında anlattığı ve tepkilere neden olan fıkraya güldüğü için eleştirilen eski Başbakan Binali Yıldırım, konuya ilişkin açıklama yaptı. Yıldırım, fıkrayı anlamadığını belirterek, "Çevredekiler gülünce ben de nezaket gereği güldüm" dedi.

"NE DEDİĞİNİ ANLAMADIM"

Eski Başbakan Binali Yıldırım, tepki çeken anlara dair sessizliğini bozdu. Haberler tarafından aktarılan habere göre yakın çevresine konuya dair açıklamalarda bulunan Yıldırım, o anlarda fıkranın içeriğini tam olarak kavramadığını ifade etti.

Yıldırım’ın, "Ben orada ne dediğini anlamadım. Çevredekiler gülünce ben de nezaket gereği güldüm. Kürt vatandaşlarımıza yapılan bir saygısızlığa asla göz yummam" diyerek kendisini savunduğu öğrenildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI

Rahmi Koç’un açılış esnasında anlattığı, bir Kürt kadını ile doktor arasında geçen diyalogu konu alan fıkra, kamuoyunda ve hukuk çevrelerinde büyük tepki toplamıştı. Yaşanan gelişmenin ardından Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki 16 baro, hem fıkrayı anlatan Rahmi Koç hem de bu sözlere kahkaha ile karşılık veren Binali Yıldırım hakkında suç duyurusunda bulunmuş ve Koç hakkında soruşturma başlatılmıştı.