Otokar'ın küresel büyüme stratejisi kapsamında Romanya merkezli Automecanica S.A. şirketini bünyesine katma girişiminde önemli bir pürüz daha giderildi. Şirket tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan resmi bildirime göre, Romanya Doğrudan Yabancı Yatırım Otoritesi, pay devri işlemine resmi onay verdiğini duyurdu.

KAPANIŞ SÜRECİ BAŞLADI

29 Nisan 2026 tarihinde kamuoyu ile paylaşılan satın alma hamlesinde, resmi makamların onayıyla birlikte son aşamaya geçildi. KAP'a yapılan açıklamada, söz konusu yabancı yatırım izninin şirkete tebliğ edildiği ve hisse devrinin resmiyet kazanması adına kapanışa yönelik çalışmaların hız kesmeden devam ettiği belirtildi.

Şirketin KAP'a yaptığı açıklama şöyle oldu:

"Şirketimiz tarafından 29.04.2026 tarihli açıklama ile kamuya duyurulan Automecanica S.A. paylarının devralınması işlemine Romanya doğrudan yabancı yatırım otoritesi tarafından izin verildiği bildirilmiştir. İşlemin kapanışına yönelik çalışmalar devam etmekte olup konuya ilişkin önemli gelişmeler kamuya açıklanacaktır."