90'lı yıllarda Türkiye'nin en ünlü kumarhanecilerinden biri olarak gösterilen ve ülkenin en büyük sanayi devleriyle yarışarak vergi rekortmenleri arasına giren Sudi Özkan, 11 Şubat 1998 itibarıyla Türkiye'deki kumarhanelerin kapatılmasının ardından milyarlarca liralık vergi borcunu ödemeden yurt dışına kaçmış ve milyarlarca liralık varlığını ülke dışına taşımıştı.



Dünyanın en büyük otel ve casino zincirlerinden Princess International Group'un sahibi olan Özkan, 87 yaşında İstanbul'da hayatını kaybetti. 16 ülkede 18 tane beş yıldızlı otele, 34 tane casinoya ve onlarca şirket ile gayrimenkule sahip olan Özkan, vefatıyla birlikte iki evliliğinden olan altı çocuğuna milyarlarca dolarlık bir servet bıraktı.





EN ZENGİN TÜRKLER ARASINDAYDI



Karayipler, Avrupa, Orta Doğu ve ABD'nin eğlence merkezi Las Vegas'ta otel ve casinolara sahip olan Özkan'ın servetinin 4 milyar dolara yakın olduğu değerlendiriliyor.



1962 yılında Sitare Özkan ile evlenen ve 35 yıllık birlikteliğini 1997 yılında sonlandıran Özkan, aynı yıl Özkan'a ait Kumburgaz’daki “Princes” oteline garson olarak gelen Belaruslu Katsiaryna Schulkevitch'e aşık olmuş ve çift kısa süre sonra evlenmişti.





Özkan'ın 35 yıl süren ilk evliliğinden dört, 2011 yılında boşandığı Schulkevitch'ten ise iki çocuğu bulunuyor. En büyüğü 60, en küçüğü 21 yaşında olan çocukların miras üzerinde eşit şekilde söz hakkına sahip olması bekleniyor.