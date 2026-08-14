Gelir İdaresi Başkanlığı, 2025 vergilendirme dönemine ilişkin Türkiye genelinde en yüksek gelir vergisi beyanında bulunan ilk 100 mükellefin listesini kamuoyuyla paylaştı.

2025 yılı vergi rekortmenleri sıralamasında ilk üç basamak, bir önceki yılda olduğu gibi Selçuk Bayraktar, Haluk Bayraktar ve Rahmi Koç'tan oluştu. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, 2 milyar 991 milyon 536 bin liralık gelir vergisi beyanıyla listenin ilk sırasında yer aldı. Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar ise 2 milyar 502 milyon 27 bin liralık vergi beyanıyla ikinci oldu. Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç, 830 milyon 795 bin 72 liralık gelir vergisiyle üçüncü sıraya yerleşti.

Listenin ilk iki sırasında bulunan Selçuk ve Haluk Bayraktar'ın 2025 yılı için beyan ettiği toplam gelir vergisi yaklaşık 5 milyar 494 milyon liraya ulaştı. İki isim böylece 2021'den 2025'e kadar beş yıl boyunca Türkiye'nin en fazla gelir vergisi ödeyen ilk iki mükellefi olmayı sürdürdü.

DÖRDÜNCÜ SIRADA MEHMET SİNAN TARA

Listenin dördüncü basamağında ise 676 milyon 261 bin 752 liralık vergi beyanıyla Mehmet Sinan Tara yer aldı. İlk 10 sıraya bakıldığında dikkat çeken bir diğer ayrıntı ise bazı mükelleflerin isimlerinin kamuoyuyla paylaşılmasını istememesi oldu.

78 KİŞİ İSMİNİ GİZLİ TUTTU

GİB tarafından açıklanan listede çok sayıda mükellefin bilgilerinin yayımlanmasına izin vermediği görüldü. Toplam 78 kişi, kimliğinin kamuoyuyla paylaşılmamasını tercih etti.

Üç sayfalık listenin büyük bölümünün isimlerden ziyade gizli mükellef kayıtlarından oluşması dikkat çekerken, açıklanan isimler arasında iş dünyasının önde gelen temsilcileri öne çıktı.

İLK 10’DA “TARA” SOYADI VAR

Listenin ilk 10 basamağında “Tara” soyadını taşıyan birden fazla mükellefin bulunması da dikkat çeken ayrıntılar arasında yer aldı. Mehmet Sinan Tara'nın yanı sıra Ceyda Lale Tara, Ayni aileden Ağah Mehmet Tara, Şarik Ömer Tara ve Fatma Esra Tara da listede bulunuyor.