Son yıllarda yatırımlarını sağlık ve denizcilik alanına kaydıran Koç Holding, yaptığı yeni dev anlaşmanın detaylarını Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Koç Holding'in yüzde 75'ine sahip olduğu Tek-Art Kalamış, 160 milyon dolar bedel (yaklaşık 6 milyar 491 milyon TL) karşılığında yüzde 50'si Ülker ailesinin sahibi olduğu Yıldız Holding ve yüzde 50'si Sağlam İnşaat'ta bulunan Göcek Village Port ile Göcek Exclusive marinalarının işletim hakkını devralmak için anlaşmaya vardı.

ANLAŞMAYA OTELLER DE DAHİL EDİLDİ

Taraflar arasında imzalanan protkolde, marinaların kontrolünün yanı sıra bağlı otellerin de işletme hakkı Koç Holding’e devredilecek.

Koç Holding tarafından yapılan KAP bildiriminde şu ifadelere yer verildi:

"Sermayesinde yaklaşık %75 paya sahip olduğumuz bağlı ortaklığımız Tek-Art Kalamış ve Fenerbahçe Marmara Turizm Tesisleri A.Ş. (Tek-Art) ile Yıldız Holding A.Ş. ve Sağlam İnşaat Taahhüt Ticaret A.Ş. (Sağlam İnşaat) arasında, Göcek Village Port Marina'nın deniz ve kara alanlarının kullanım haklarına sahip MCI Turizm Marina Yat ve Çekek İşletmesi A.Ş. (MCI) ile Göcek Exclusive Port Marina'nın deniz ve kara alanlarının kullanım haklarına sahip RAM Turizm Marina Yat ve Çekek İşletmesi A.Ş.'nin (RAM) sermayelerinin %50'sine sahip olan ve bu marinaları işletmekte olan Beta Marina Liman Yat ve Çekek İşletmeciliği A.Ş.'nin (Beta) sermayesini temsil eden payların tamamının Yıldız Holding A.Ş.'den, MCI ile RAM'ın sermayesinin %50'sini temsil eden diğer payların ise Sağlam İnşaat'tan satın alınmasına yönelik bir Pay Alım Satım Sözleşmesi imzalanmıştır.



160 MİLYON DOLAR ÖDENECEK

MCI ve RAM, Göcek Village Port Marina ve Göcek Exclusive Port Marina'nın bulunduğu kara alanlarının 31 Aralık 2033 tarihine kadar, deniz alanlarının ise 1 Nisan 2073 tarihine kadar kullanma iznine sahip olup, söz konusu marinalar Beta tarafından işletilmektedir. MCI ve RAM'ın paylarının satın alınması ile birlikte MCI ve RAM'ın kullanım hakkı sahibi olduğu alanlarda bulunan otel varlıkları da devralınmış olacaktır.

Sözleşme uyarınca, MCI ve RAM sermayelerinin %50'sini temsil eden paylar için Sağlam İnşaat'a ve Beta sermayesinin tamamını temsil eden paylar için Yıldız Holding A.Ş.'ye ödenecek toplam bedel, kapanış tarihi itibarıyla net borçluluk ve net işletme sermayesi düzeltmesine tâbi olmak kaydıyla, 160 milyon Dolar’dır."



ANLAŞMA İÇİN REKABET KURUMU ONAYI BEKLENECEK



İşlemin tamamlanması, Rekabet Kurulu, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın izinlerinin alınması, MCI ve RAM'ın kullanım hakkına sahip olduğu alanda bulunan ve varlıkları MCI ve RAM'ın mülkiyetinde olan otellerin işletilmesine yönelik kira sözleşmesinin taraflarca mutabık kalınacak bir tarih itibariyle feshine dair protokol imzalanması dahil belirli kapanış şartlarına tâbidir. Sözleşme uyarınca Rekabet Kurulu onayının 15 Aralık 2025'e kadar alınamaması halinde tarafların sözleşmeyi feshetme hakkı bulunmakta olup, bu tarih itibarıyla diğer kapanış şartlarının yerine getirilmemesi halinde ise Tek-Art'ın sözleşmeyi tek taraflı olarak feshetme hakkı olacaktır.