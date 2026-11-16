Detroit'te 2 atın şehir otobüsüne binmesi şaşkınlık yarattı. Otobüs şoförünün atları görünce verdiği tepki ise görenleri gülümsetti. Şoför, "Eğer sığabiliyorlarsa, buyursunlar" diyerek atların otobüse binmesine izin verdi.

Olay, çocuklara yönelik binicilik etkinliğinin de düzenlendiği bir yardım organizasyonunun ardından yaşandı.

Etkinlikten çıkan 2 atın sahibi Jordan Williams, otobüs durağının yakınında beklerken gelen otobüsü görünce bu anı eğlenceli bir videoya dönüştürmeye karar verdi.

Williams, Associated Press'e (AP) yaptığı açıklamada, "Bu yüzden fırsatı değerlendirdim" dedi.

Atların otobüse binmesi çevrede farklı tepkilere yol açtı. Şoför ise duruma oldukça sakin yaklaştı. Atları birer yardımcı hayvan olarak değerlendirdiğini belirterek otobüse almalarında sakınca görmedi.

Üstelik bu, Williams'ın atlarla ilgili ilk sıra dışı gösterisi değildi. City Cowboys adlı derneğin kurucusu olan Williams, düzenlediği etkinliklerle siyah kovboyların da var olduğuna dikkat çekmeyi amaçlıyor. Otobüse binen atların görüntülerini de bu farkındalığı artırmak için değerlendirdi.

Olayın ardından Detroit Belediyesi de açıklama yaptı. Belediye sözcüsü Alexis Ware, şehir otobüslerinde hayvan taşınmasına izin verildiğini ancak bu olayda farklı bir amaç bulunduğunun düşünüldüğünü belirtti.

Ware, atların rehber hayvan olarak kabul edilemeyeceğini vurguladı. Ayrıca bu tür durumların hem diğer yolcular hem de hayvanlar için güvenlik riski oluşturabileceğine dikkat çekti.

Belediye sözcüsü, yaşanan olayın otobüs şoförlerine benzer durumlarda nasıl hareket etmeleri gerektiği konusunda eğitim vermek için bir fırsat olduğunu da ifade etti.

Atlar kısa süre sonra otobüsten indi. Ancak görüntüler, yolculuğa gerçekten devam edip etmediklerini ortaya koymadı.