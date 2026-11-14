ABD'nin Virginia eyaletine bağlı Chesapeake Körfezi'nde yer alan ve asırlardır mavi yengeç avcılığıyla geçinen tarihi Tangier (Tanca) Adası, hem deniz seviyesinin yükselmesi hem de hızla eriyen nüfusu nedeniyle haritadan tamameni silinme tehlikesiyle karşı karşıya.

Bir zamanlar bin yüzü aşkın kişinin yaşadığı izole balıkçı adasında bugün ne bir bebek ne de okul çağına gelmeyi bekleyen küçük bir çocuk bulunuyor.

Ataları 1800'lerin başında adaya yerleşen ilk topluluklara dayanan Gil Pruitt, doğduğu 1960 yılında adada 876 kişinin yaşadığını ve kış aylarında körfezin buz tuttuğu günlerde çocukların rüzgardan korunmak için birbirine sokularak okula yürüdüğünü anlatıyor.

Ancak aradan geçen yıllarda küresel ısınma ve şiddetli kıyı erozyonu adanın özellikle batı yakasını büyük ölçüde sular altında bıraktı.

TRUMP NE DEDİYSE TERSİ GERÇEKLEŞİYOR

CNN'de yer alan habere göre 2017 yılında dönemin ABD Başkanı Donald Trump'ın ada belediye başkanını arayarak bilimsel uyarıların aksine adanın yüzlerce yıl daha var olacağına dair söz vermesine rağmen, federal haritalar toprağın hızla yok olduğunu gözler önüne seriyor.

Adanın karşı karşıya olduğu en acil kriz ise küçülen kıyı şeridinden ziyade kendini yenileyemeyen ve hızla yaşlanan nüfus yapısı olarak öne çıkıyor. 1990'ların sonu ve 2000'lerin başında eyalet yönetiminin mavi yengeç avcılığına getirdiği katı kısıtlamalar adada büyük bir işsizlik dalgasını tetikledi.

NÜFUS 300'ÜN ALTINA DÜŞTÜ

Geçim kaynaklarını kaybeden gençlerin anakaraya göç etmesi ve son yıllarda yaşanan ölümlerle birlikte nüfus 1960'lardaki seviyesinin üçte birine, yani 300 kişi sınırının altına kadar geriledi. Adadaki yaş ortalaması ise ABD genelinin 20 yıl üzerine çıkarak 60'ı aştı.

Nüfus kaybı adadaki sosyal hayatı ve kamu hizmetlerini de durma noktasına getirdi. Anaokulundan liseye kadar tüm kademelerin bir arada bulunduğu Tangier Karma Okulu'nda bugün yalnızca 34 öğrenci eğitim görürken, iki sınıfta ise hiç öğrenci bulunmuyor.

Öğretmen yetersizliği nedeniyle fen bilimleri gibi derslerin anakaradaki eğitmenler tarafından ekran üzerinden uzaktan verildiği okulda düzenlenen son mezuniyet balosuna dahi yirmiden az genç katılabildi.

Belediye Başkanı James Eskridge, adanın kuruluşundan bu yana ilk kez sokaklarda hiç bebek ya da yürümeye başlayan çocuk kalmadığını vurgulayarak durumun vahametini özetledi.

"MALİ AÇIDAN SIKINTILI" BÖLGE İLAN EDİLDİ

Ekonomik ve idari krizlerin de pençesindeki ada, borçlarını ödeyememesi ve mali kayıtlarını tutamaması nedeniyle Virginia eyaleti tarafından "mali açıdan sıkıntılı" bölge ilan edildi.

Eyalet denetim raporları, kasabanın 2012'den bu yana mali denetimden geçmediğini, uzun yıllar bütçesiz yönetildiğini ve yakıt iskelesi için ayrılan çevre fonlarının usulsüz kullanıldığını ortaya koydu. Kasabanın asırlık bakkalları ve işletmeleri birer birer kepenk kapatırken, uzmanlar genç nüfusun tamamen tükendiği ve yaşlıların çoğunlukta olduğu bu izole adada sosyal kurumların ayakta kalmasının artık imkansız hale geldiğine dikkat çekiyor.