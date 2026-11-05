Genç nüfusun büyük şehirlere göç etmesi ve yaşlı nüfusun hayatını kaybetmesiyle neredeyse tamamen boşalan Nagoro köyü, 2000'li yıllardan itibaren kapsamlı bir dönüşüme sahne oldu. Köy sakini Ayano Tsukimi’nin başlattığı bu girişim, zamanla tüm yerleşimi kaplayan devasa bir açık hava enstalasyonuna dönüştü.

ÖLEN VE GÖÇ EDEN KÖYLÜLERİN YERİNE BEBEKLER YERLEŞTİRİLDİ

Doğup büyüdüğü topraklara döndüğünde boş evler ve ıssız sokaklarla karşılaşan Tsukimi, köyün eski canlılığını ve sosyal dokusunu yaşatabilmek için samandan ve eski kıyafetlerden insan boyutunda gerçekçi bez bebekler üretmeye başladı. Hayatını kaybeden komşuları ile köyü terk eden tanıdıklarının fiziksel özelliklerini tek tek kopyalayan Tsukimi'nin çalışmaları sonucunda köydeki bebek sayısı 350’yi aşarak canlı nüfusun katlarca üzerine çıktı.

TERK EDİLMİŞ MEKANLARDA GÜNLÜK YAŞAM NASIL CANLANDIRILDI?

Köyün dört bir yanına yerleştirilen figürler, günlük hayatın olağan akışını taklit edecek şekilde konumlandırıldı. Öğrenci ve öğretmen eksikliği nedeniyle kapatılan köy okulunun sıralarına ders dinleyen ve anlatan onlarca çocuk ve yetişkin figür oturtuldu. Terk edilmiş otobüs duraklarına, yol kenarlarına ve evlerin verandalarına otobüs bekleyen ya da sohbet eden insan kopyaları yerleştirilirken, tarlalara da ellerinde çapa ve tarım aletleriyle çalışan yüzlerce sahte köylü yerleştirildi.

NAGORO KÖYÜ AÇIK HAVA ENSTALASYONUNA DÖNÜŞTÜ

Yapılan bu uygulamalarla birlikte Nagoro, uluslararası alanda "Oyuncak Bebek Köyü" olarak anılmaya başlandı. Issızlığı hafifletmek amacıyla başlatılan ancak zamanla ürpertici bir atmosfere bürünen yerleşim, günümüzde sadece bebeklerin ve az sayıda yerlinin bir arada bulunduğu, sosyolojik ve sanatsal açıdan dikkat çeken bir açık hava enstalasyonu olarak varlığını sürdürüyor.