Uzun yıllar adliye olarak kullanılan dev yapının açık artırmayla yeni sahibini bulması bekleniyor. Tarihi binanın satışa çıkarılması kadar, alıcılar için belirlenen şartlar da dikkat çekti.

28 KATLI BİNA İÇİN 35 MİLYON DOLAR İSTENİYOR

Florida eyaletinin Miami kentinde, 73 West Flagler Street adresinde bulunan tarihi Miami-Dade Adliye Binası, yaklaşık 24 bin 600 metrekarelik kullanım alanına sahip.

Kentin silüetinde önemli bir yere sahip olan yapı, 28 katlı olması ve merkezi konumuyla dikkat çekiyor. Satış için belirlenen başlangıç bedeli ise 35 milyon 410 bin dolar.

Açık artırmaya katılmak isteyenlerin yalnızca teklif vermesi yeterli değil. Adayların binayı gezebilmek için bile önceden teklif formu doldurması ve banka havalesi yoluyla depozito yatırması gerekiyor.

TEKLİF VERMEK İÇİN SON TARİH 12 KASIM

Satış süreci kapsamında tekliflerin 12 Kasım 2026 tarihine kadar alınacağı açıklandı. 4 Kasım itibarıyla bina için henüz herhangi bir teklif verilmediği bildirildi.

Miami'nin merkezindeki tarihi yapının satışının nasıl sonuçlanacağı ve dev binanın gelecekte hangi amaçla kullanılacağı ise henüz netlik kazanmadı.