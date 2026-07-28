Şanghay'da hayata geçirilen "Can Cube" projesinde, kullanılmış içecek kutuları geleneksel geri dönüşüm süreçlerinde eritilmek yerine bütün halde binanın dış cephesine monte edildi. Alüminyum çerçevelere dizilen kutular, binaya yük bindirmeden gün ışığını filtreleyen hareketli bir kalkan görevi üstlendi.

TENEKE KUTULAR BİNANIN DIŞINA NASIL YERLEŞTİRİLDİ?

Kullanılan içecek kutuları ezilmeden ve eritilmeden orijinal formlarıyla alüminyum kafeslerin içine dizildi. Binanın taşıyıcı kolonlarına ve duvarlarına ağırlık vermeyen bu ikinci dış katman, ana yapıdan bağımsız bir ızgara sistemi üzerinde duruyor.

HAREKETLİ CEPHE NASIL IŞIK KONTROLÜ SAĞLIYOR?

Kutuların dizildiği çerçeveler sabit kalmayıp dönemin ve mevsimin ihtiyacına göre hareket ettirilebiliyor. Pencere alanlarındaki ayarlanabilir paneller sayesinde içeri giren doğal güneş ışığı miktarı bina sakinleri tarafından manuel olarak kontrol edilebiliyor.

KUTULARI ERİTMEDEN KULLANMAK NEYİ DEĞİŞTİRDİ?

Geri dönüşüm tesislerinde metallerin eritilmesi sırasında harcanan yüksek enerjinin önüne geçildi. Karma kullanımlı yapıda ayrıca toprak kaynaklı ısıtma, yağmur suyu arıtma ve güneş panelleri kullanılarak binanın toplam enerji tüketimi en aza indirildi.