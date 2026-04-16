Bilim insanları, yer kürenin jeolojik geçmişine ışık tutan sarsıcı bir gerçeği gün yüzüne çıkardı. Yapılan son araştırmalar, bugün hayati bir su yolu olan Kızıldeniz’in yaklaşık 6,2 milyon yıl önce tamamen kuruyarak devasa bir tuz çölüne dönüştüğünü kanıtladı.

SULAR TAMAMEN ÇEKİLMİŞ

Daily Galaxy'nin aktardığı ve Kral Abdullah Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (KAUST) araştırmacıları tarafından yürütülen çalışma, bölgenin sanılanın aksine sadece sığlaşmadığını, aşırı buharlaşma nedeniyle suyun tamamen çekildiğini gösteriyor. Binlerce yıl boyunca ıssız bir tuz havzası olarak kalan bölge, Hint Okyanusu’nun tektonik engelleri aşmasıyla tarihin en büyük doğal felaketlerinden birine sahne oldu.

Araştırmanın başyazarı Tihana Pensa, bu durumu "Dünya üzerindeki en uç ekolojik olaylardan biri" olarak nitelendiriyor. Verilere göre, Hint Okyanusu suları Babü'l-Mendep Boğazı bölgesindeki volkanik eşiği yırtarak içeri sızdı. Bu devasa su baskını, deniz tabanında 320 kilometre uzunluğunda derin bir yara açarak devasa bir su altı kanyonu oluşturdu.

30 MİLYON YILLIK DEĞİŞİM SÜRECİ

Kızıldeniz'in oluşum süreci ve yok oluş evreleri şu kronolojiyle özetleniyor:

30 milyon yıl önce, Afrika ve Arap levhalarının ayrılmasıyla ilk göller oluşmaya başladı.

23 milyon yıl önce, Akdeniz'den gelen sularla ilk kez bir deniz ekosistemi kuruldu.

16-6 milyon yıl önce, iklimin kuruması ve su sirkülasyonunun durmasıyla havzada 2 ila 4 kilometre kalınlığında devasa tuz tabakaları birikti.

6,2 milyon yıl önce, Hint Okyanusu'ndan gelen "katastrofik" sel baskını, havzayı 100 bin yıldan kısa bir sürede yeniden doldurarak bugünkü okyanus bağlantısını kurdu.