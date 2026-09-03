Ukrayna'nın Çernihiv bölgesinde yer alan Khrypivka köyü, son üç yılda nüfus patlaması yaşadı. Çatışma bölgelerinden kaçan iç göçmenlerin yoğun ilgisiyle karşı karşıya kalan köyde boş ev stokları tamamen tükendi. Yaşanan bu beklenmedik talep patlaması, bölgedeki gayrimenkul fiyatlarını da kısa sürede ikiye katladı.

193 BİN LİRADAN EVLER SATIŞTA

Önceden 2 bin dolar seviyesinde seyreden konut fiyatları, artan ilgiyle birlikte tavan yaptı. Güncel piyasada doğal gazı ve merkezi su tesisatı bulunan bakımlı binalar 5 bin ila 7 bin dolar (241.579 TL- 338.205 TL) arasında satılırken, altyapısı eksik olan evler 4 bin dolar (193.263 TL) fiyatında alıcı buluyor.

Bölge halkı Khrypivka'da satılık gayrimenkul kalmayınca komşu köy Pivnivshchyna'ya yöneldi. Bölgede şu an sadece iki konutun satışta olduğu ve her biri için evrak masrafları hariç yaklaşık 2 bin dolar (96.630 TL) talep edildiği ortaya çıtkı.

BELEDİYE EVLERİ BAŞTAN AŞAĞI YENİLİYOR

Yerel yönetim, Kharkiv, Sumy ve Kherson gibi sıcak temas bölgelerinden kaçan ailelere sosyal proje için kolları sıvadı. Belediye, bünyesine kattığı konutları hayır kurumlarıyla ortaklaşa baştan aşağı yeniliyor. Tesisatı bulunmayan binalara merkezi su hatları çekilirken, aileler bu konutlara 10 yıllık kira sözleşmesiyle yerleşiyor ve süre sonunda mülkiyet haklarını devralıyor.

NÜFUSTA PATLAMA YAŞANDI

Gelen göç dalgası, bölgenin kan kaybeden demografik yapısını adeta canlandırdı. Khrypivka ve Pivnivshchyna köylerinde şu an 67'den fazla yerinden edilmiş vatandaş yaşıyor. Yaşlı nüfusun erimesine karşın gelen yeni aileler sayesinde Khrypivka'da çocuk sayısı 72'ye arttı. Yerel yönetimin verilerine göre, harabe haldeki 44 kullanılamaz ev dışında yaşam alanlarının tamamı doldu.