Panama Kanalı inşaatı sırasında mühendislerin karşısına çıkan en büyük coğrafi engel, kıtayı boydan boya kesen yüksek dağ silsilesi oldu. İki okyanus arasındaki doğrudan su yolunu oluşturabilmek için doğal su seviyesini aşan dağ kütlesinin mekanik yöntemlerle bütünüyle kesilmesi kararlaştırıldı.

İKİ OKYANUS ARASINDAKİ DEV ENGEL NASIL YARILDI?

Atlas ile Pasifik okyanuslarını en kısa rotadan buluşturmayı hedefleyen projede, Continental Divide sıradağlarının geçit vermeyen yapısına karşı kapsamlı bir kazı planı uygulandı. On binlerce işçinin sahada yer aldığı çalışmalarda, devasa buhar kepçeleri ve tonlarca dinamit kullanılarak masif kaya kütlesi ortadan ikiye yarıldı. Gaillard Yarığı adı verilen ve 14 kilometre boyunca uzanan bu devasa yapay vadi, bölgenin jeolojik yapısını kalıcı olarak değiştirdi.

TOPRAK KAYMALARINA RAĞMEN TAMAMLANAN HAT

Kazı faaliyetleri sürerken yamaçlarda meydana gelen devasa toprak kaymaları, milyonlarca metreküp kaya ve balçığın açılan koridora geri dolmasına yol açtı. Mühendislik ekipleri, sürekli tekrarlanan heyelanlara ve zorlu zemin koşullarına rağmen operasyonu durdurmayarak dağın merkezini tabana kadar boşaltmayı başardı.

Masif dağ kütlesinin yarılmasıyla ortaya çıkan derin kanyon yatağı, planlandığı şekilde suyla dolduruldu. Kıtayı ortadan ikiye bölen bu yapay koridor, tonlarca yük taşıyan okyanus aşırı ticaret gemilerinin doğrudan bir dağın kalbinden yüzdürülerek geçiş yapmasına imkan tanıdı.