Amerika Birleşik Devletleri'nin hızla büyüyen liman kenti Seattle'da 20. yüzyılın başında hayata geçirilen "Denny Hill Regrade" projesi, modern kent planlama ve inşaat tarihinin en radikal coğrafi müdahalelerinden biri olarak kayıtlara geçti. Şehir merkezinin kuzeye doğru genişlemesini ve ulaşım akslarını tamamen kilitleyen devasa Denny Hill tepesi, geleneksel kazı teknikleri yerine hidrolik madencilik yöntemiyle parçalanarak okyanusa döküldü.

1900'lü yılların başında Seattle hızla sanayileşip nüfus çekerken, kentin tam kalbinde yer alan Denny Hill adındaki dik ve devasa tepe ciddi bir kentsel engel oluşturuyordu. Tepenin dik eğimi nedeniyle dönemin temel ulaşım araçları olan at arabaları ve elektrikli tramvaylar bölgeden geçemiyor, kentin kuzey yönündeki genişlemesi tamamen durma noktasına geliyordu. Şehir yönetimi ve mühendisler, kentsel tıkanıklığı aşmak için tepeyi bütünüyle ortadan kaldırma kararı aldı.

KAZMA KÜREK YERİNE YÜKSEK TAZYİKLİ SU KULLANILDI

Milyonlarca tonluk toprak kütlesinin geleneksel kazma-kürek ve iş makineleriyle taşınmasının onlarca yıl süreceğini hesaplayan Amerikalı mühendisler, altın madenlerinde kullanılan hidrolik püskürtme tekniğine başvurdu. Okyanus körfezinden devasa pompalar vasıtasıyla çekilen yüksek basınçlı deniz suyu, dev hortumlar ve mekanik nozullar aracılığıyla doğrudan tepenin dik yamaçlarına püskürtüldü. Yüksek tazyik, kayalık ve sert toprak kütlesini hızla gevşeterek sıvı çamur tabakasına dönüştürdü.

MİLYONLARCA TON ÇAMUR AHŞAP KANALLARLA KÖRFEZE AKITILDI

Sıvılaşan milyonlarca tonluk tepe kütlesi, inşa edilen devasa ahşap savaklar ve tahliye kanalları üzerinden doğrudan Elliott Körfezi'ne akıtıldı. Pompaların aralıksız çalışmasıyla koca tepe günbegün eriyerek kentsel seviyeye indirildi. Yıllar süren hidrolik operasyon sonucunda tepenin bulunduğu alan tamamen düzleştirilerek modern sokak ağı, tramvay hatları ve binaların inşasına uygun hale getirildi.

Tamamlanan devasa ıslah çalışmasıyla birlikte Denny Hill tepe kütlesi Seattle haritasından tamamen silindi. Doğal bir yükseltinin insan müdahalesi ve yüksek tazyikli su gücüyle yerle bir edildiği bu operasyon, kentin bugünkü modern topoğrafyasını belirleyen en çarpıcı mühendislik girişimlerinden biri olarak tarihteki yerini aldı.