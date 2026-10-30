Fransa'nın Ain bölgesinde meydana gelen hırsızlık vakası, film senaryolarını aratmayan sıra dışı bir operasyonla aydınlatıldı.

20minutes'te yer alan habere göre, ekim ayı içerisinde Ferney-Voltaire kasabasında faaliyet gösteren bir dalış mağazasından çalınan dikkat çekici sarı renkli dekoratif denizaltı, hırsızların akılalmaz dikkatsizliği sonucu bulundu. Mağazasından çalınan denizaltısının izini süren işletme sahibi, popüler bir ikinci el alışveriş sitesinde gezinirken kendi denizaltısının satılığa çıkarıldığını fark etti.

İLANDAKİ İPUÇLARI POLİSİ ADRESE GÖTÜRDÜ

İlanı görür görmez vakit kaybetmeden durumu emniyet birimlerine bildiren mağaza sahibinin ihbarı üzerine Besançon polisi geniş çaplı inceleme başlattı. İnternet sitesine verilen ilandaki iletişim bilgilerini ve konum verilerini titizlikle takip eden dedektifler, çalıntı dekoratif denizaltının saklandığı yeri tespit etti.

NOKTA OPERASYONLA ELE GEÇİRİLDİ: 2 GÖZALTI

Teknik ve fiziki takibin tamamlanmasının ardından polis ekipleri 26 Ekim'de belirlenen adrese baskın düzenledi. Başarılı operasyon sonucunda çalıntı sarı denizaltı hasarsız şekilde ele geçirilerek sahibine teslim edilmek üzere muhafaza altına alındı.

Olayla bağlantılı olduğu belirlenen 27 ve 47 yaşlarındaki iki zanlı kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki sorguları tamamlanan şüpheliler, Fransız yargısında kayıtlara "sıra dışı hırsızlık" olarak geçen suçlama kapsamında adliyeye sevk edildi.