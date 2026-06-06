Kazakistan Su Kaynakları ve Sulama Bakanı Nurjan Nurjigitov, Atırau bölgesi sakinleriyle gerçekleştirdiği toplantıda su kaynaklarının yönetimi ve yürütülen çalışmalar hakkında güncel verileri paylaştı. Zakon.kz'nin Jayık-Hazar Havzası Müfettişliği verilerine dayandırdığı habere göre, son 2,5 yıllık süreçte Hazar Denizi'ne aktarılan toplam su miktarı 35 milyar metreküpü aştı.

MİLYARLARCA METREKÜP SU YÖNLEDİRİLDİ

Açıklanan verilere göre, Hazar Denizi'ne yönlendirilen suyun neredeyse yarısı olan 17 milyar metreküpten fazlası, anormal taşkınların yaşandığı 2024 yılında denize ulaştı. İçinde bulunulan 2026 yılının başından bu yana Hazar Denizi'ne sevk edilen su miktarı ise 6,16 milyar metreküp olarak kayıtlara geçti.

SU TASARRUFU SAĞLANDI

Bakan Nurjigitov, bölgedeki tarımsal su tasarrufu yatırımlarına da değindi. 2025 yılı sonu itibarıyla Atırau bölgesinde yağmurlama ve damlama sulama sistemleri kullanılarak 9,3 bin hektarlık arazinin sulandığı ve bu sayede 12,8 milyon metreküp su tasarrufu sağlandığı belirtildi. Su tasarrufu sağlayan modern teknolojilerin, cari yılda 800 hektarlık ek bir alanda daha uygulamaya konulduğu ifade edildi.

Bakan Nurjigitov, yürütülen stratejiye ilişkin şu açıklamada bulundu:

"Bizim görevimiz; su kaynaklarının rasyonel ve ekonomik kullanımını sağlamanın yanı sıra ekim alanlarında, işletmelerde ve vatandaşlarımızın evlerinde suyun israf edilmesini önleyerek gerçekten ihtiyaç duyulan her yerde suya zamanında erişim sunmaktır."