Günlük koşturmaca içinde ev temizliğine saatler harcamak, inatçı lekelerle savaşmak ve yüzeyleri dakikalarca ovalamak hem enerjinizi tüketir hem de hafta sonu keyfinizi böler. Birçok kişi temizliğin sırrını güçlü kimyasallarda ve bilek gücünde arasa da, aslında işin sırrı doğru adımları bilmekte saklıdır.

Ev işlerini bir yük olmaktan çıkaracak, ovalama derdini tamamen bitirirken temizlik sürenizi yarı yarıya kısaltacak 4 pratik ve zahmetsiz yöntemi bir araya getirdik. İşte mutfaktan banyoya hayatınızı kolaylaştıracak o gizli formüller.

EV TEMİZLİĞİ KABUS OLMAKTAN ÇIKIYOR

E temizliği sizler içinde hem uzun süren hem de her bir hücrenizin yorulmasına yol açan bir temizlik türüyse o halde bazı hileleri gözden kaçırıyorsunuz demektir. Ev temizliğinde inatçı lekeleri çıkaran ve zorlu alanları kolayca temizlemenizi sağlayan basit ve pratik hilelerden yardım aldığınızda temizlik yarı süreye düşüyor.

Ev temizliğini basit bir şekilde aradan çıkarmak ve günün geri kalanında kendinize vakit ayırmak için etkili pratik yöntemlerden yardım alabilirsiniz. İşte ev temizliğinde zamandan ve enerjiden tasarruf etmenizi sağlayacak olan o basit hileler:

KİREÇLENEN DUŞ BAŞLIKLARINA SİRKE TORBASI

Banyonun en can sıkıcı ve kireçlenmeye en müsait bölgesi şüphesiz duş başlıklarıdır. Tıkanan gözenekleri temizlemek için kimyasallar sıkıp saatlerce fırçalamak yerine, tamamen doğal ve zahmetsiz bir yöntem kullanabilirsiniz.

Bir buzdolabı poşetinin içerisine bolca beyaz sirke doldurun. Bu poşeti duş başlığının üzerine geçirin ve sızdırmayacak şekilde bir paket lastiğiyle sabitleyin. Başlığı sirkenin içinde bir gece boyunca bu şekilde bırakın. Sabah kalkıp poşeti çıkardığınızda, tüm kireç tortularının sirkenin içinde kendiliğinden çözüldüğünü göreceksiniz. Size sadece hafifçe su tutup durulamak kalacak.

KURUMUŞ YAĞLARA LİMONLU BUHAR

Mikrodalga fırının iç duvarlarına yapışan, kuruyan ve fırınlandıkça taş gibi olan yemek artıkları tam bir baş belasıdır. Bu yüzeyleri tell eyerek kazımak fırının iç kaplamasına kalıcı zararlar verebilir. Çözüm ise suyun buhar gücünde saklı.

Mikrodalgaya uyumlu bir kasenin içerisine su koyun ve içine yarım limon sıkın (limon kabuğunu da içine atabilirsiniz). Kaseyi fırının tam ortasına yerleştirip yüksek ısıda 3-4 dakika çalıştırın. Süre bittiğinde fırının kapağını hemen açmayın; içerideki yoğun buharın lekelere işlemesi için 5 dakika bekleyin. Yumuşayan tüm yağlar ve kirler, siz nemli bir bezi sadece bir kez sürdüğünüzde tereyağından kıl çeker gibi temizlenecektir. Üstelik limon fırındaki kötü kokuları da yok eder.

MATLAŞAN MUSLUKLAR İÇİN YAĞLI KAĞIT

Ne kadar silerseniz silin, kuruduğu andan itibaren üzerinde gri su lekeleri beliren musluk bataryaları evdeki temizlik hissini gölgeler. Süngerlerin arkasıyla muslukları çizmek yerine mutfaktaki pişirme kağıdından (yağlı kağıt) yardım alın.

Sıradan bir yağlı kağıdı elinizde hafifçe buruşturup top haline getirin. Bu kağıtla musluklarınızı ve metal yüzeyleri kuru bir şekilde ovalayın. Yağlı kağıdın yapısındaki özel doku ve bileşenler, metal yüzeydeki tüm matlığı, su lekelerini ve hafif kireç kalıntılarını anında yok eder. Daha da güzeli, yüzeyde görünmez ve ince koruyucu bir tabaka bırakarak musluğun yeniden su lekesi tutmasını uzun süre geciktirir.

BLENDER BIÇAKLARINI TEMİZLEMENİN HIZLI YOLU

Özellikle sabah smoothielerinden veya koyu çorbalardan sonra blender bıçaklarının altını temizlemek hem tırnak sinir bozucudur hem de elinizi kesme riski taşıdığı için tehlikelidir. Süngerle bıçakların arasına girmeye çalışarak kendinizi riske atmayın.

Blenderı kullandıktan hemen sonra, haznesinin yarısına kadar ılık su doldurun ve içine sadece 2-3 damla bulaşık deterjanı damlatın. Cihazın kapağını kapatıp yüksek devirde 10-15 saniye boyunca çalıştırın. Kendi kendine köpüren ve yüksek hızla dönen su, bıçakların arkasındaki ve süngerin asla ulaşamayacağı o kör noktalardaki tüm kalıntıları saniyeler içinde sökecektir. Sonrasında hazneyi sadece musluk altında durulamanız yeterlidir.