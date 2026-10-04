Tuz üretimi yapılan bölgelerde suyun kontrollü biçimde buharlaştırılabilmesi için geniş su alanları setlerle birbirinden ayrıldı. Oluşturulan havuzlarda tuz yoğunluğu farklı seviyelere ulaştıkça suyun rengi de değişmeye başladı.

GÖLÜ SETLERLE FARKLI HAVUZLARA AYIRDILAR

Su alanlarının içerisine yapılan uzun setler, göl ve lagünleri birbirinden bağımsız bölümlere ayırdı. Yan yana bulunan bu havuzlarda suyun buharlaşması ve tuz yoğunluğunun değişmesi farklı koşulların oluşmasına neden oldu.

Tuzluluk seviyesinin yükseldiği havuzlarda yaşayabilen bazı mikroorganizmalar ve algler suyun belirgin pembe tonlara dönüşmesine neden olabiliyor. Tuz yoğunluğu ve çevresel koşullar değiştikçe ortaya çıkan rengin tonu da farklılaşabiliyor.

DİĞER TARAF MAVİ KALDI

Aynı bölgede bulunan diğer havuzlarda ise koşullar farklı olduğu için su mavi görünümünü koruyabiliyor. Setlerle birbirinden ayrılan suların yan yana bulunması, pembe ve mavi bölümler arasında belirgin bir renk sınırı oluşturuyor.

TUZ ÜRETİMİ İÇİN HAVUZLAR OLUŞTURULDU

Avustralya’daki bazı tuz üretim alanlarında oluşturulan havuzlar, suyun buharlaşmasıyla tuz yoğunluğunun artırılması amacıyla kullanılıyor. Setler sayesinde farklı havuzlardaki su ayrı ayrı kontrol edilebiliyor ve buharlaşma süreci ilerledikçe tuzluluk oranı yükseliyor.

Setlerin ayırdığı havuzlarda tuzluluk, mikroorganizma yoğunluğu ve çevresel koşullar birbirinden farklı olabiliyor. Bu farklılıklar nedeniyle birbirine çok yakın iki su alanından biri pembe tonlara dönüşürken diğeri mavi görünümünü koruyabiliyor.