Özellikle yoğun nüfuslu şehirlerde kullanılan bu sistem, alışılmış inşaat görüntülerini tamamen değiştiriyor. Bazıları 50 metre yüksekliğe ulaşabilen dev kubbeler, vinçlerin ve iş makinelerinin çalıştığı geniş alanları tek parça halinde örterek adeta şantiyenin üzerine ikinci bir çatı oluşturuyor.

DEV BALONUN İÇİNDE İNŞAAT YAPIYORLAR

Çin'in Pekin kentindeki inşaat projelerinde kullanılan şişme kubbeler, dayanıklı ve esnek membran malzemelerden üretiliyor. Kubbenin içerisindeki hava basıncı, dev örtünün herhangi bir iç destek kolonuna ihtiyaç duymadan ayakta kalmasını sağlıyor.

Bu sayede iş makineleri, kamyonlar ve çalışanlar kubbenin altında hareket edebiliyor. Geleneksel kapalı yapıların aksine sistem, geniş çalışma alanlarının üzerinin nispeten kısa sürede kapatılmasına imkân tanıyor.

Şantiyenin büyüklüğüne göre farklı ölçülerde hazırlanan kubbeler, dışarıdan bakıldığında dev bir balonu andırıyor. Özellikle havadan çekilen görüntülerde, çevredeki binaların arasında yükselen bu yapılar dikkat çekiyor.

TOZ VE GÜRÜLTÜNÜN YAYILMASINI ENGELLİYOR

Uygulamanın temel amacı, inşaat faaliyetlerinin çevrede yaşayan insanlar üzerindeki etkisini azaltmak. Kazı, yıkım ve hafriyat işlemleri sırasında ortaya çıkan tozun kontrol altında tutulması, sistemin en önemli avantajları arasında gösteriliyor.

Kapalı alan içerisindeki havalandırma ve filtreleme sistemleri sayesinde havadaki partiküllerin dışarıya yayılması sınırlandırılabiliyor. Kubbenin kapalı yapısı, ağır iş makinelerinden kaynaklanan gürültünün çevreye ulaşmasını da azaltmaya yardımcı oluyor.

Ayrıca yağmur ve rüzgâr gibi hava koşullarının çalışma alanını doğrudan etkilememesi, inşaat faaliyetlerinin daha kontrollü şekilde sürdürülmesini sağlıyor.

50 METRE YÜKSEKLİĞE ULAŞABİLİYOR

Bazı örneklerde yüksekliği 50 metreye ulaşan şişme kubbeler, yalnızca küçük şantiyeleri değil, geniş kazı ve yapı alanlarını da kapatabilecek şekilde tasarlanıyor.

Kubbenin ayakta kalabilmesi için hava basıncının sürekli kontrol edilmesi gerekiyor. Bu nedenle sistemlerde hava üfleme ekipmanları, basınç kontrol mekanizmaları ve güvenlik önlemleri bulunuyor.

Çin'de kullanılan bu yöntem, özellikle büyük şehirlerde inşaat faaliyetleriyle günlük yaşamın iç içe geçtiği bölgeler için dikkat çekici bir çözüm olarak öne çıkıyor. Dev kubbeler, şantiyeleri tamamen ortadan kaldırmasa da çevredeki insanların toz ve gürültüden daha az etkilenmesini hedefliyor.