Eyaletin Panhandle bölgesini karadan vuran felaket, kasırga Destin kenti yakınlarında Kategori 2 seviyesinde kıyıya ulaştığı andan itibaren adeta hayatı durdurdu.

Florida Vali Yardımcısı Jay Collins, yaptığı açıklamada fırtınanın eyalete adeta bir yük treni gibi hızlı ve Mike Tyson’ın yumruğu gibi sert bir darbe indirdiğini belirterek bölgede ciddi hasar oluştuğunu bildirdi.

900 BİN KİŞİ BÖLGEYİ TERK ETTİ

Fırtına öncesinde eyalet yönetiminin yaptığı tahliye çağrılarına uyarak yaklaşık 900 bin kişinin tehlikeli bölgeyi terk etmesi olası bir can kaybı felaketinin önüne geçti.

Ancak fırtınanın karaya çıkmasıyla birlikte elektrik altyapısı ağır darbeler aldı. Altyapı takip sistemlerinden alınan son verilere göre eyalet genelinde yaklaşık 430 bin abone karanlıkta kaldı.

Yetkililer, kasırganın karaya ulaştıktan sonra etkisini hafifleterek tropikal fırtına seviyesine gerilediğini ve korkulan felaket senaryolarının yaşanmadığını belirtse de, asıl yıkımın ve maddi hasarın boyutlarının fırtına tamamen çekildikten sonra gün yüzüne çıkacağını vurguluyor.

"EVLERDE KALIN" ÇAĞRISI YAPILDI

Eyalet yönetimi, fırtına sonrası arama, kurtarma ve onarım çalışmaları için dev bir orduyu teyakkuza geçirdi. Bölgede 5 bin Ulusal Muhafız ve 400 eyalet muhafızının yanı sıra elektrik kesintilerine anında müdahale etmek üzere 6 binden fazla araç ve saha personeli hazır bekletiliyor.

Vali Yardımcısı Collins, fırtınanın ardından vatandaşları sokaklardaki su birikintilerinden ve kopan elektrik hatlarından uzak durmaları konusunda uyarırken, arama kurtarma ekiplerinin işlerini yapabilmesi için herkesin evlerinde kalması çağrısında bulundu.